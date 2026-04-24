Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммер

Ребенок нашел триммер и сбрил часть волос прямо перед праздником. Родители столкнулись с неожиданной ситуацией.

Мама расплакалась после неожиданной стрижки маленькой дочери / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dianeesmith

Мама из Великобритании пережила настоящий шок за несколько дней до дня рождения дочери. Пока женщина принимала душ, малышка нашла электрический триммер и решила поэкспериментировать с прической.

История быстро стала вирусной, ведь последствия оказались неожиданными. Прямо по центру головы девочка сбрила заметную прядь волос. Британка Диана Смит поделилась видео в TikTok.

Курьез перед праздником

По словам матери, она всего на несколько минут оставила дочь играть в ванной, не подозревая, что рядом остался триммер ее мужа. Когда женщина вышла из душа, то увидела на полу клочки длинных светлых волос.

Вскоре стало понятно, что произошло. Девочка не только успела воспользоваться устройством, но и попыталась сделать это снова. Увидев результат, мама не смогла сдержать слез, ведь впереди была заранее спланированная вечеринка.

Реакция соцсетей

Женщина призналась, что этот случай стал для нее напоминанием о том, насколько непредсказуемыми могут быть маленькие дети. В возрасте двух-трех лет они активно исследуют мир, но еще не понимают последствий своих действий.

Мама девочки увидела на полу клочки длинных светлых волос / Фото: tiktok.com/@dianeesmith

Пользователи сети активно отреагировали на ситуацию. Одни сочувствовали матери, другие пытались поддержать женщину юмором. В комментариях писали:

"Нет, только не это… Раннее детство, как экстремальный спорт";

"Сейчас это выглядит страшно, но через время станет смешно";

"Главное, что ребенок не расстроен, а она, похоже, довольна результатом".

Некоторые пользователи делились личным опытом и советами.

"У нас было то же самое перед утренником", "Мы тоже однажды нашли ножницы в руках ребенка. Я понимаю эту панику", "Панама — лучшее спасение в такой ситуации", - писали они.

Смотрите в видео о том, как женщина отреагировала на "новую стрижку" дочери:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным.

