Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммер

Константин Пономарев
24 апреля 2026, 17:23
Ребенок нашел триммер и сбрил часть волос прямо перед праздником. Родители столкнулись с неожиданной ситуацией.
Мама расплакалась после неожиданной стрижки маленькой дочери
Мама расплакалась после неожиданной стрижки маленькой дочери / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dianeesmith

Вы узнаете:

  • Почему несколько минут без присмотра за ребенком заставили женщину плакать
  • Как ребенок устроил "эксперимент" с волосами перед праздником
  • Как родители нашли выход из неловкой ситуации перед вечеринкой

Мама из Великобритании пережила настоящий шок за несколько дней до дня рождения дочери. Пока женщина принимала душ, малышка нашла электрический триммер и решила поэкспериментировать с прической.

История быстро стала вирусной, ведь последствия оказались неожиданными. Прямо по центру головы девочка сбрила заметную прядь волос. Британка Диана Смит поделилась видео в TikTok.

Курьез перед праздником

По словам матери, она всего на несколько минут оставила дочь играть в ванной, не подозревая, что рядом остался триммер ее мужа. Когда женщина вышла из душа, то увидела на полу клочки длинных светлых волос.

Вскоре стало понятно, что произошло. Девочка не только успела воспользоваться устройством, но и попыталась сделать это снова. Увидев результат, мама не смогла сдержать слез, ведь впереди была заранее спланированная вечеринка.

Реакция соцсетей

Женщина призналась, что этот случай стал для нее напоминанием о том, насколько непредсказуемыми могут быть маленькие дети. В возрасте двух-трех лет они активно исследуют мир, но еще не понимают последствий своих действий.

Мама девочки увидела на полу клочки длинных светлых волос
Мама девочки увидела на полу клочки длинных светлых волос / Фото: tiktok.com/@dianeesmith

Пользователи сети активно отреагировали на ситуацию. Одни сочувствовали матери, другие пытались поддержать женщину юмором. В комментариях писали:

  • "Нет, только не это… Раннее детство, как экстремальный спорт";
  • "Сейчас это выглядит страшно, но через время станет смешно";
  • "Главное, что ребенок не расстроен, а она, похоже, довольна результатом".

Некоторые пользователи делились личным опытом и советами.

"У нас было то же самое перед утренником", "Мы тоже однажды нашли ножницы в руках ребенка. Я понимаю эту панику", "Панама — лучшее спасение в такой ситуации", - писали они.

Смотрите в видео о том, как женщина отреагировала на "новую стрижку" дочери:

@dianeesmith If I have to rinse my body Stevie will play with her toys in the sink and I’ll shower real fast. What I didn’t realize is Rob’s trimmer was left on the sink I guess it died last night so he couldn’t get it to work. When I got out of the shower I noticed hair everywhere and then saw her try and use the trimmer again and I immediately noticed and burst into tears. This was so so so sad. ????? #toddlercutsherhair#kidshaircut#kidscuthair#mom#toddlerlife♬ original sound - Diane Smith

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

прическа TikTok интересные новости дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ему 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

"Ему 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

17:54Украина
Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

17:06Экономика
Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

16:18Синоптик
Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

17:34

17:28

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

17:06

16:58

16:47

16:33

16:27

16:20

16:18

16:12

15:56

15:21

15:18

15:18

15:15

15:10

14:57

14:47

14:14

14:10

14:07

14:06

14:02

13:53

13:47

13:15

13:09

13:05

12:35

12:17

12:04

12:02

12:00

11:53

11:52

11:34

11:26

11:20

11:05

10:54

10:32

10:08

09:54

09:28

09:21

08:38

08:24

08:10

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять