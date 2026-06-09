Лайфхак для мытья плиты: зачем хозяйки прячут грязную решетку в мусорный пакет

Решетка обычно громоздкая, поэтому не помещается в раковину. Мыть ее может быть довольно утомительно.

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Как отмыть застарелый жир с решетки плиты - лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Нагар и застарелый жир на решетке плиты легко удалить без химии

Густая паста из соды и капсулы для посудомойки разъедает грязь

Обычный мусорный пакет поможет за ночь очистить кухонную утварь

Решетки духовок, грилей и газовых плит очень часто покрываются жиром и остатками пригоревшей еды. Чистка решеток может стать настоящим кошмаров и все равно не привести к желаемому результату. Как же отмыть застарелый жир с решетки плиты? В Сети поделились лайфхаком, который отлично работает. Все, что вам понадобится, это мусорный пакет и чистящее средство.

Как пишет kobieta.gazeta.pl, если использовать этот лайфхак, то долго замачивать, а затем оттирать решетку не понадобится.

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Для начала растворите капсулу для посудомоечной машины в небольшом количестве теплой воды. Добавьте пищевую соду. Смешивайте до получения густой пасты.

Далее выложите приготовленную смесь на грязную решетку. Поместите решетку в мусорный пакет, плотно его закройте контейнер и оставьте на ночь.

Утром достаточно просто протереть решетку и удалить пасту, смыв ее водой.

Смотрите видео - Как отмыть застарелый жир с решетки плиты:

Как очистить решетку от нагара

Еще один способ почистить решетку гриля в домашних условиях состоит в том, чтобы использовать пищевую соду и алюминиевую фольгу.

Пищевая сода удаляет всю грязь и пригоревшие остатки без специальных средств или агрессивных химикатов.

В небольшой миске измельчите 1 стакан пищевой соды и полстакана воды до состояния пасты. Перемешивайте до получения густой, жидкой консистенции, которая будет прилипать к решетке гриля.

С помощью губки нанесите пасту на решетку гриля и оставьте на несколько минут.

Далее оторвите большой кусок алюминиевой фольги и скатайте его в шарик.

Протрите решетку, покрытую пастой, комочком алюминиевой фольги и промойте решетку водой.

Как отмыть противень от нагара / Инфографика: Главред

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