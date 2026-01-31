Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

Почему стаканы становятся мутными и как это исправить за 60 минут?

Почему стаканы становятся мутными

Как отмыть мутные стаканы

Помутневшие стаканы могут придать кухонной посуде грязный вид, но простой лайфхак поможет вернуть им блеск и красоту. Главред разобрался, как почистить мутные стаканы.

Почему стекло мутнеет

Мутные стаканы — это побочный продукт жесткой воды. Минералы, такие как известь, задерживаются в воде, вода прилипает к стаканам и высыхает. Это и приводит к помутнению, пишет Martha Stewart.

Существует способ избавиться от мутности в очках и свести к минимуму повторное появление нежелательной дымки.

Как отмыть стеклянные стаканы, чтобы они блестели

Итак, чем отмыть мутные стаканы? Это несложная задача, требующая лишь нескольких легкодоступных материалов.

Вам понадобится:

дистиллированный белый уксус;

пластиковая щетка или нейлоновая сетка;

полотенце без ворса;

раковина или большая миска.

Поскольку помутнение стеклянной посуды обычно вызвано остатками кальция и магния из жесткой воды, то наиболее эффективный способ поддерживать ее чистоту — мыть вручную.

1. Замочите в уксусе. Перед использованием подогрейте белый уксус, чтобы он стал эффективным чистящим средством.

Для начала наполните раковину горячей водой и оставьте бутылку с дистиллированным белым уксусом на минуту. Затем слейте воду и снова наполните раковину теплым уксусом. Если вам нужно помыть всего несколько стаканов, то можно использовать миску. После того, как раковина наполнится уксусом, оставьте стаканы замачиваться на час.

При желании вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Смочите чистую мягкую ткань в лимонном соке и протрите ею мутную часть стакана. Затем тщательно промойте и высушите.

2. Выньте стаканы из уксусной ванны и используйте нейлоновую сетку или пластиковую щетку, чтобы удалить мутный налет. Затем тщательно промойте стаканы горячей водой до полной прозрачности.

3. Вытрите стаканы насухо. Чтобы посуда выглядела наилучшим образом после мытья, следует вытирать каждый стакан безворсовым материалом. Это гарантирует, что в стакане не останется лишних волокон, которые могут придать ему тусклый вид.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление мутных пятен на стаканах

Чтобы ваши стаканы оставались чистыми, мойте их вручную и сразу же вытирайте насухо.

Также можно установить смягчитель воды. Это дорогостоящее решение, но оно решит множество других проблем, уменьшив образование минеральных отложений не только на стаканах, но и на внутренней поверхности труб, кранов, посудомоечной машины, душевых леек, душевых стекол и многого другого.

