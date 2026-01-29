Укр
Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

Анна Ярославская
29 января 2026, 11:43
Эксперты объяснили, как правильно сортировать белье перед стиркой.
Стирка
Секреты идеальной стирки: какие ткани нельзя стирать вместе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему важно сортировать белье перед стиркой
  • С чем нельзя стирать джинсы
  • Можно ли стирать старые и новые вещи вместе

Сортировка белья — это необходимый шаг при подготовке к стирке, так как он поможет продлить срок службы вещей. Некоторые ткани требуют более бережного обращения, другие же склонны к образованию ворса или могут окрашивать другие вещи.

Ведущий научный сотрудник P&G по уходу за тканями Дженнифер Ахони объяснила, что все зависит от типа ткани и процесса производства одежды, которые влияют на поведение ткани в стиральной машине, передает Martha Stewart.

Если вам интересно, как правильно стирать кухонные полотенца, читайте материал: Стиралка - не панацея: почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно.

Какие вещи нельзя стирать вместе

Полотенца или джинсы + деликатные ткани

Полотенца — это рабочие лошадки в вашем шкафу. Обычно они толстые, хорошо впитывают влагу и предназначены для работы с горячей водой и сильного трения.

Джинсы тоже тяжелые, имеют молнию и другую фурнитуру. Деликатные вещи, такие как нижнее белье и тонкие трикотажные изделия, плохо сочетаются с ними.

Тяжелые ткани, такие как джинсовая ткань, полотенца или что-либо с фурнитурой, могут сильно повредить мягкие вещи. При стирке вместе с деликатными тканями они могут вытягивать нитки, оставлять затяжки и наносить непоправимый ущерб. Перед стиркой разделите эти предметы и закрепите застежки, чтобы минимизировать износ.

Яркие или темные ткани + белая или светлая одежда

Темные или светлые красители могут линять, поэтому всегда лучше стирать белье раздельно по цвету и типу ткани.

Кроме того, белая одежда и постельное белье обычно лучше переносят стирку в теплой воде (в зависимости от ткани) и могут выиграть от добавления отбеливающих средств, которые могут быть слишком агрессивными для цветных тканей. Всегда разделяйте вещи, чтобы сохранить их цвет.

Одежда + постельное белье

Простыни и наволочки нуждаются в достаточном пространстве для перемещения во время стирки, чтобы моющее средство и вода могли должным образом циркулировать. Постельное белье и одежда также могут перекручиваться и запутываться, что приводит к неравномерной стирке. Это также относится к машинной сушке этих вещей вместе: вещи, скорее всего, не высохнут полностью. Это означает дополнительные циклы, напрасную трату энергии и все еще грязные ткани.

Стирка только постельного белья обеспечивает более тщательную и, как правило, более быструю стирку.

Какой приблизительный вес вещей
Какой приблизительный вес вещей / Инфографика: Главред

Сильно загрязненные вещи + повседневное белье

Одежда, которую носят во время работы в саду, уборки или на открытом воздухе, часто покрывается грязью и пылью, которая может переноситься на остальную часть белья.

Сильно загрязненные вещи нужно стирать в более длительном цикле интенсивной стирки, чтобы обеспечить дополнительное механическое воздействие, необходимое для лучшего результата.

Новые вещие + старые вещи

Сочетание только что купленных вещей с одеждой, которую носили часто, может привести к переносу цвета и неравномерному выцветанию. Одежда насыщенных цветов чаще линяет, когда она новая.

Эксперты советуют стирать новые вещи отдельно, пока вода не станет чистой.

Ранее Главред собрал советы, которые помогут сделать стирку более эффективной.

Также мы писали о том, куда деваются все пропавшие носки? Может быть, это бытовая магия, заговор стиральных машин или просто наша невнимательность?

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

