Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

Эксперты объяснили, как правильно сортировать белье перед стиркой.

Секреты идеальной стирки: какие ткани нельзя стирать вместе

Вы узнаете:

Почему важно сортировать белье перед стиркой

С чем нельзя стирать джинсы

Можно ли стирать старые и новые вещи вместе

Сортировка белья — это необходимый шаг при подготовке к стирке, так как он поможет продлить срок службы вещей. Некоторые ткани требуют более бережного обращения, другие же склонны к образованию ворса или могут окрашивать другие вещи.

Ведущий научный сотрудник P&G по уходу за тканями Дженнифер Ахони объяснила, что все зависит от типа ткани и процесса производства одежды, которые влияют на поведение ткани в стиральной машине, передает Martha Stewart.

Какие вещи нельзя стирать вместе

Полотенца или джинсы + деликатные ткани

Полотенца — это рабочие лошадки в вашем шкафу. Обычно они толстые, хорошо впитывают влагу и предназначены для работы с горячей водой и сильного трения.

Джинсы тоже тяжелые, имеют молнию и другую фурнитуру. Деликатные вещи, такие как нижнее белье и тонкие трикотажные изделия, плохо сочетаются с ними.

Тяжелые ткани, такие как джинсовая ткань, полотенца или что-либо с фурнитурой, могут сильно повредить мягкие вещи. При стирке вместе с деликатными тканями они могут вытягивать нитки, оставлять затяжки и наносить непоправимый ущерб. Перед стиркой разделите эти предметы и закрепите застежки, чтобы минимизировать износ.

Яркие или темные ткани + белая или светлая одежда

Темные или светлые красители могут линять, поэтому всегда лучше стирать белье раздельно по цвету и типу ткани.

Кроме того, белая одежда и постельное белье обычно лучше переносят стирку в теплой воде (в зависимости от ткани) и могут выиграть от добавления отбеливающих средств, которые могут быть слишком агрессивными для цветных тканей. Всегда разделяйте вещи, чтобы сохранить их цвет.

Одежда + постельное белье

Простыни и наволочки нуждаются в достаточном пространстве для перемещения во время стирки, чтобы моющее средство и вода могли должным образом циркулировать. Постельное белье и одежда также могут перекручиваться и запутываться, что приводит к неравномерной стирке. Это также относится к машинной сушке этих вещей вместе: вещи, скорее всего, не высохнут полностью. Это означает дополнительные циклы, напрасную трату энергии и все еще грязные ткани.

Стирка только постельного белья обеспечивает более тщательную и, как правило, более быструю стирку.

Какой приблизительный вес вещей / Инфографика: Главред

Сильно загрязненные вещи + повседневное белье

Одежда, которую носят во время работы в саду, уборки или на открытом воздухе, часто покрывается грязью и пылью, которая может переноситься на остальную часть белья.

Сильно загрязненные вещи нужно стирать в более длительном цикле интенсивной стирки, чтобы обеспечить дополнительное механическое воздействие, необходимое для лучшего результата.

Новые вещие + старые вещи

Сочетание только что купленных вещей с одеждой, которую носили часто, может привести к переносу цвета и неравномерному выцветанию. Одежда насыщенных цветов чаще линяет, когда она новая.

Эксперты советуют стирать новые вещи отдельно, пока вода не станет чистой.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

