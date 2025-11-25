Укр
Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответ

Мария Николишин
25 ноября 2025, 11:43
Одежда будет выглядеть как новая, если правильно ее стирать.
Как стирать черные и белые вещи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли стирать черные и белые вещи вместе
  • Как нужно сортировать белье

Многие люди перед тем, как забросить грязную одежду в стиральную машину, разделяют ее на светлую, темную и цветную. Это правило уже давно прижилось, но есть ли в этом смысл.

Главред решил разобраться, нужно ли сортировать одежду перед стиркой.

Нужно ли сортировать одежду по цвету

Эксперты Real Simple рассказывают, что разделение белья по цвету, типу ткани и степени загрязнения продлевает срок его службы.

"Сортировка белья перед стиркой в стиральной машине - это надежная стратегия для получения хороших результатов стирки, и именно поэтому это важно. Стирка темных и светлых вещей вместе - это способ получить видимый перенос красителя", - говорится в сообщении.

Как правильно сортировать белье

По мнению экспертов, чтобы одежда выглядела как новая, нужно придерживаться нескольких правил сортировки белья:

  • Читайте этикетку с инструкциями по уходу. Это поможет выбрать правильную температуру воды, режим стирки в стиральной машине.
  • Сортируйте белье по цвету. Белую, пастельную и светло-серую одежду складывайте в одну кучу. Темную одежду - темно-синюю, коричневую, темно-серую, черную, красную - складывайте в другую кучу.
  • Сортируйте по типу ткани. Отделите джинсы и хлопковые футболки от легких синтетических тканей или деликатного белья. Отсортируйте хлопковые полотенца, оставляющие ворсинки, от спортивной одежды и одеял из микрофибры, чтобы уменьшить количество ворса.
  • Отсортируйте особенно грязные вещи. Грязную детскую или рабочую одежду не следует стирать вместе с легко загрязненной. Грязь может снова осесть на других тканях.
Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответ
Знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Лайфхак для стирки черной одежды

Dianagologovets в своем видео рассказала, что во время стирки темных вещей на них часто остаются ворсинки или другой мелкий мусор, который портит внешний вид.

По ее словам, эту проблему легко решить. Все что нужно сделать - вместе с одеждой поместить в стиральную машину несколько влажных салфеток. Все ворсинки прикрепятся к ним.

Лайфхаки для стирки вещей - видео:

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

стирка стиральная машинка лайфхак одежда
