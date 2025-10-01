Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономить

Вы узнаете:
Обычно люди стирают одежду при температуре 40°C. Из-за этого счета за свет могут быть большими. Однако, только одно изменение может их уменьшить без потери качества стирки.
Главред решил разобраться, как стирать одежду, чтобы уменьшить счет за свет.
Какие настройки стиральной машины самые экономные
Эксперт по стирке Адам Норрис говорит, что несколько простых изменений в режиме стирки могут помочь домохозяйствам сэкономить деньги без "компромисса в чистоте", пишет express.co.uk.
В частности, он назвал несколько факторов, которые снижают стоимость одного цикла стирки:
- Стирка при более низких температурах. По его словам, запуск цикла при 30°C вместо 40°C может сэкономить электроэнергию, используемую на одну загрузку.
"Благодаря современным моющим средствам, разработанным для более низких температур, вы можете достичь превосходных результатов стирки без дополнительных затрат", - подчеркнул он.
- Не загружайте белье наполовину. Стирка лишь нескольких вещей будет стоить дороже, чем полностью заполненного барабана. Эксперт сказал, что это гарантирует, что каждый цикл стирки максимально эффективно использует воду и электроэнергию.
- Используйте эко-режимы. Хотя эко-режимы могут стирать вещи дольше, они используют до 60% меньше энергии. Это означает, что это простой способ уменьшить счета.
"Стирка - это то, чем мы все занимаемся, но это не обязательно должно стоить бешеных денег. Сделав несколько простых изменений, семьи могут сэкономить деньги, одновременно помогая окружающей среде", - подчеркнул эксперт.
Какие вещи нужно стирать при высокой температуре
София Сизова в своем видео рассказала, что стирать полотенца нужно при температуре 60°C.
Отмечается, если выбрать температуру 40°C или 30°C, то стирка будет не эффективной, а на полотенцах могут остаться грязь и пятна.
Как правильно стирать полотенца - видео:
@sizovasofiaa ? Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие и приятно пахли ? Четыре лайфхака ?? 1️⃣ Вместо кондиционера добавляйте обычный уксус - он естественно смягчает ткань. 2️⃣ Стирать при 40-60°C, чтобы сохранить пушистость. 3️⃣ Перед стиркой убедитесь, что барабан чистый - хотя бы раз в месяц делайте чистку лимонной кислотой и уксусом. ?2 ложки лимонной кислоты в барабан ?пол стакана уксуса в контейнере для порошка ?холостая стирка 60-90 градусов 4️⃣Для стирки использую только качественные средства - мои фавориты гипоаллергенные гели AllesGut. Они безопасны и отлично справляются с любыми загрязнениями ? #стирка#лайфхак#полотенца#чистотавдоме#советыдлядома#лайфхаки#полезно♬ оригинальный звук - Sonya
