Невидимые угрозы подержанной одежды: как правильно стирать вещи из секонд-хенда

Ношение бывшей в употреблении одежды может представлять определенную опасность, если не соблюдать гигиену.

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Правила безопасного шопинга / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Б/у одежда может содержать микробы, грибки и вирусы от предыдущих владельцев

Необходимо уметь тщательно правильно стирать и обрабатывать ношеную одежду

Популярность секонд-хендов и винтажных магазинов стремительно растет. Люди ищут не только экономию, но и желают найти уникальные вещи, бренды или что-то действительно нестандартное для своего гардероба. Однако одежда с прошлым имеет не только стиль, но и риски для здоровья, сообщает Главред со ссылкой на TheConversation.

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Дело в том, что ткани впитывают в себя микроорганизмы, вирусы и грибки с тела предыдущего владельца. Особенно опасными являются участки одежды, которые контактировали с кожей в местах повышенного потоотделения: под мышками, на стопах и в зоне паха. Именно там микробы накапливаются активнее всего.

Кроме того, на одежде могут оставаться остатки пищи или другие загрязнения, которые создают благоприятную среду для развития бактерий.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Вот почему тщательная стирка секонд-хенда - обязательный этап перед использованием. Более того, одно из исследований показало, что зараженная паразитами одежда после правильной стирки была полностью обеззаражена.

Рекомендации для обработки б/у одежды:

Температура стирки - желательно не ниже 60°C. Это поможет избавиться не только от запахов, но и всех патогенов.

- желательно не ниже 60°C. Это поможет избавиться не только от запахов, но и всех патогенов. Холодная вода - не вариант . Если одежда деликатная, стоит добавить дезинфицирующее средство к стирке.

. Если одежда деликатная, стоит добавить дезинфицирующее средство к стирке. Первый раз стирайте отдельно - чтобы не переносить возможные микробы на другие вещи.

- чтобы не переносить возможные микробы на другие вещи. Замачивание перед стиркой - подержите одежду 2-3 часа в горячей воде с антибактериальным средством.

- подержите одежду 2-3 часа в горячей воде с антибактериальным средством. Горячий пар или глажка - финальный этап. Температура более 60°C уничтожает остатки вирусов, бактерий и паразитов.

Благодаря этим простым шагам, можно безопасно наслаждаться уникальным стилем и выгодными покупками без вреда для здоровья.

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