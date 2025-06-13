Можно ли покупать косметику в секонд-хенде: неожиданный ответ экспертов

Косметика попадает в секонд-хенды из-за не подошедших подарков или редкого использования, привлекая покупателей низкой ценой известных брендов.

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Что из косметики безопаснее покупать из вторых рук / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Использованная косметика может содержать микробы, бактерии и вирусы, вызывающие инфекции

Нет гарантии качества применяемой косметики, поскольку неизвестны условия ее хранения и срок использования

В последнее время в комиссионных магазинах и секонд-хендах выросло предложение косметики: это и декоративные средства - помады, пудры, тени, и уходовая продукция - кремы, мыла, духи. Издание Elle рассказало, стоит ли покупать такую косметику и на что обращать внимание, отмечает Главред.

Специалисты по дерматологии предупреждают: покупка подержанной косметики - это всегда риск. Ведь продукция могла быть уже открытой, и на ее поверхности могут быть вредные бактерии или вирусы.

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Как косметика попадает в секонд-хенд?

Иногда средства попадают на продажу после того, как не подошли владельцу - например, тени не соответствуют оттенку кожи. А иногда продукт был использован всего один раз, а потом просто лежал без надобности. Люди видят знакомый бренд по сниженной цене и не могут удержаться.

"Секонд-хенд просто означает, что кто-то владел этим до вас. Это не обязательно означает, что это было использовано. И если вы покупаете что-то из вторых рук, что является новым или практически новым за меньшую цену, чем оно могло бы быть, то обе стороны выигрывают. Но вам нужно знать качество продукта, который вы покупаете, и качество источника", - говорит Дорис Дэй, доктор медицины, клинический доцент кафедры дерматологии в Нью-Йоркском университете в Лангоне.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Использование чужой косметики может привести к серьезным проблемам: инфекциям глаз (конъюнктивит), герпесу, грибковым поражениям, фолликулиту. Некоторые вирусы могут выживать на поверхности до восьми недель. А иногда последствия могут остаться навсегда - в виде шрамов или неизлечимых болезней.

"Когда вы покупаете новый продукт в магазине, вы знаете, что он чистый и незараженный. Но если вы потенциально покупаете его из вторых рук, вы действительно не знаете, что получаете, и, честно говоря, к сожалению, есть много нечестных людей, которые могут попытаться перепаковать продукт и продать его как новый", - говорит Джошуа Цайхнер, доктор медицины, директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Доктор Джошуа Цайхнер предупреждает, что нечестные продавцы могут перепаковать косметику и продать ее как новую. А покупатель не имеет никакой гарантии безопасности.

Какая косметика в секонд-хенде более безопасна?

Косметика от крупных брендов содержит консерванты. Но даже она может быть потенциально опасной после открытия.

Меньшие марки или те, что не используют консерванты, особенно рискованны. Проверка запаха может дать подсказку: если продукт имеет неприятный или аромат - лучше не использовать.

Какую косметику лучше не покупать с рук?

Эксперты советуют избегать:

туши,

подводки,

блесков для губ,

любых кремов в открытых банках.

Самыми безопасными считают праймеры в тюбиках с узким носиком или тональные средства с дозаторами - они меньше контактируют с воздухом и руками.

Также ранее рассказывалось, что надо сделать, чтобы запах секонд-хенда исчез мгновенно.

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Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

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