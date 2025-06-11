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Как удалить воск с одежды: пошаговая инструкция, которая действительно работает

Даяна Швец
11 июня 2025, 14:47
144
Чаще всего воск изготовлен из парафина, а цветные свечи содержат красители, которые оставляют заметные следы даже после того, как сам воск удален.
Пятна от воска, одежда
Как избавиться от воска на одежде / Коллаж: Главред, фото: pixabay, StocktonBSmalls

Что стоит знать:

  • Как очистить ткань от воска за несколько шагов простым способом
  • Что делать и чего нельзя делать во время отчистки воска с одежды

Воск, оставшийся на одежде после ужина при свечах или празднования, может серьезно испортить впечатление после вечеринки с друзьями или романтического вечера. Тем не менее, как уверяет Главред со ссылкой на экспертов Real Simple, существуют простые домашние способы, которые помогут полностью убрать воск без следа - нужно лишь немного терпения и подручные средства.

Однако держите в голове: вся сложность заключается в том, что свечной воск легко впитывается в ткань, особенно под воздействием высокой температуры, ведь это жирное вещество. Поэтому пятно необходимо удалять в два этапа: сначала воск, потом остатки красителя или жира.

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Как отмыть воск от одежды?

Прежде всего:

  • Проверьте этикетку: если вещь требует только химчистки, лучше не экспериментируйте дома.
  • Чем быстрее начнете - тем больше шансов полностью избавиться от пятна.

"Никогда не пытайтесь вытирать горячий воск с тканей. Вы вдавите воск глубже в волокна. Дайте воску затвердеть, прежде чем пытаться удалить воск или любое оставшееся пятно", - советуют эксперты.

Что нужно иметь под рукой:

  • Кубики льда
  • Пластиковый пакет
  • Тупой нож или старая банковская карта
  • Бумажные салфетки
  • Утюг (при необходимости)
  • Пятновыводитель или жидкий стиральный порошок или жидкий стиральный порошок
  • Мягкая щетка (можно старую зубную)
  • Кислородный отбеливатель
  • Теплая вода
  • Стиральная машина
Средство от пятен на одежде инфографика
Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Этапы очистки:

  1. Заморозьте воск: Накройте пятно пластиковым пакетом с кубиками льда, чтобы затвердеть воск.
  2. Удалите твердые частицы: Скребите аккуратно ножом или карточкой, не повреждая ткань. Для плотных тканей можно воспользоваться утюгом через салфетку.
  3. Обработайте след от жира или красителя: Нанесите пятновыводитель, разотрите щеткой, оставьте на 15-30 минут.
  4. Промойте теплой водой: После действия средства тщательно промойте ткань.
  5. Стирать согласно инструкции: Убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем сушить одежду.
  6. Если остались следы - примените кислородный отбеливатель: Замочите в растворе на несколько часов и повторно постирайте.

Даже сложные пятна от воска можно убрать в домашних условиях. Главное, по словам экспертов, действовать аккуратно и не спешить.

Также не так давно эксперты назвали лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки.

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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