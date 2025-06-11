Как удалить воск с одежды: пошаговая инструкция, которая действительно работает

Чаще всего воск изготовлен из парафина, а цветные свечи содержат красители, которые оставляют заметные следы даже после того, как сам воск удален.

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Как избавиться от воска на одежде / Коллаж: Главред, фото: pixabay, StocktonBSmalls

Что стоит знать:

Как очистить ткань от воска за несколько шагов простым способом

Что делать и чего нельзя делать во время отчистки воска с одежды

Воск, оставшийся на одежде после ужина при свечах или празднования, может серьезно испортить впечатление после вечеринки с друзьями или романтического вечера. Тем не менее, как уверяет Главред со ссылкой на экспертов Real Simple, существуют простые домашние способы, которые помогут полностью убрать воск без следа - нужно лишь немного терпения и подручные средства.

Однако держите в голове: вся сложность заключается в том, что свечной воск легко впитывается в ткань, особенно под воздействием высокой температуры, ведь это жирное вещество. Поэтому пятно необходимо удалять в два этапа: сначала воск, потом остатки красителя или жира.

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Как отмыть воск от одежды?

Прежде всего:

Проверьте этикетку: если вещь требует только химчистки, лучше не экспериментируйте дома.

Чем быстрее начнете - тем больше шансов полностью избавиться от пятна.

"Никогда не пытайтесь вытирать горячий воск с тканей. Вы вдавите воск глубже в волокна. Дайте воску затвердеть, прежде чем пытаться удалить воск или любое оставшееся пятно", - советуют эксперты.

Что нужно иметь под рукой:

Кубики льда

Пластиковый пакет

Тупой нож или старая банковская карта

Бумажные салфетки

Утюг (при необходимости)

Пятновыводитель или жидкий стиральный порошок или жидкий стиральный порошок

Мягкая щетка (можно старую зубную)

Кислородный отбеливатель

Теплая вода

Стиральная машина

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Этапы очистки:

Заморозьте воск: Накройте пятно пластиковым пакетом с кубиками льда, чтобы затвердеть воск. Удалите твердые частицы: Скребите аккуратно ножом или карточкой, не повреждая ткань. Для плотных тканей можно воспользоваться утюгом через салфетку. Обработайте след от жира или красителя: Нанесите пятновыводитель, разотрите щеткой, оставьте на 15-30 минут. Промойте теплой водой: После действия средства тщательно промойте ткань. Стирать согласно инструкции: Убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем сушить одежду. Если остались следы - примените кислородный отбеливатель: Замочите в растворе на несколько часов и повторно постирайте.

Даже сложные пятна от воска можно убрать в домашних условиях. Главное, по словам экспертов, действовать аккуратно и не спешить.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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