Как удалить воск с одежды: пошаговая инструкция, которая действительно работает

Что стоит знать:
- Как очистить ткань от воска за несколько шагов простым способом
- Что делать и чего нельзя делать во время отчистки воска с одежды
Воск, оставшийся на одежде после ужина при свечах или празднования, может серьезно испортить впечатление после вечеринки с друзьями или романтического вечера. Тем не менее, как уверяет Главред со ссылкой на экспертов Real Simple, существуют простые домашние способы, которые помогут полностью убрать воск без следа - нужно лишь немного терпения и подручные средства.
Однако держите в голове: вся сложность заключается в том, что свечной воск легко впитывается в ткань, особенно под воздействием высокой температуры, ведь это жирное вещество. Поэтому пятно необходимо удалять в два этапа: сначала воск, потом остатки красителя или жира.
Как отмыть воск от одежды?
Прежде всего:
- Проверьте этикетку: если вещь требует только химчистки, лучше не экспериментируйте дома.
- Чем быстрее начнете - тем больше шансов полностью избавиться от пятна.
"Никогда не пытайтесь вытирать горячий воск с тканей. Вы вдавите воск глубже в волокна. Дайте воску затвердеть, прежде чем пытаться удалить воск или любое оставшееся пятно", - советуют эксперты.
Что нужно иметь под рукой:
- Кубики льда
- Пластиковый пакет
- Тупой нож или старая банковская карта
- Бумажные салфетки
- Утюг (при необходимости)
- Пятновыводитель или жидкий стиральный порошок или жидкий стиральный порошок
- Мягкая щетка (можно старую зубную)
- Кислородный отбеливатель
- Теплая вода
- Стиральная машина
Этапы очистки:
- Заморозьте воск: Накройте пятно пластиковым пакетом с кубиками льда, чтобы затвердеть воск.
- Удалите твердые частицы: Скребите аккуратно ножом или карточкой, не повреждая ткань. Для плотных тканей можно воспользоваться утюгом через салфетку.
- Обработайте след от жира или красителя: Нанесите пятновыводитель, разотрите щеткой, оставьте на 15-30 минут.
- Промойте теплой водой: После действия средства тщательно промойте ткань.
- Стирать согласно инструкции: Убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем сушить одежду.
- Если остались следы - примените кислородный отбеливатель: Замочите в растворе на несколько часов и повторно постирайте.
Даже сложные пятна от воска можно убрать в домашних условиях. Главное, по словам экспертов, действовать аккуратно и не спешить.
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Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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