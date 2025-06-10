Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

Анна Косик
10 июня 2025, 04:03
26
После этого лайфхака даже не нужно бросать одежду в стиральную машину.
Жвачка на джинсах
Чем оттереть жевательную резинку с джинсов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что поможет избавиться от жевательной резинки на одежде
  • Для чего прикладывать к джинсам лед

Многие случайно замазывали одежду жевательной резинкой и самым простым выходом из этой ситуации было выбросить испачканную вещь, ведь отмыть ее на первый взгляд довольно сложно.

Однако Главред узнал, что в такой ситуации не обязательно сразу относить на помойку любимую одежду, можно достаточно быстро и без лишних усилий избавиться от жевательной резинки.

видео дня

Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. По ее словам, в борьбе со жвачкой поможет обычный лед. Блогерша показала, как он действует на жевательной резинке, которая осталась на джинсах.

Чтобы оттереть жевательную резинку нужно просто положить кубик льда на нее и подождать несколько минут. Таким образом жвачка подмерзнет и ее с легкостью можно будет снять с любой одежды. Кстати, после этого даже не придется сразу бросать джинсы или футболку в стирку, ведь на ткани не останется и следа от жевательной резинки.

Смотрите видео, как правильно удалять жевательную резинку с джинсов:


Читайте также:

Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

джинсы жвачка лайфхак одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

03:52Украина
Немецкая разведка предупреждает: РФ не верит в 5 статью НАТО и хочет это проверить

Немецкая разведка предупреждает: РФ не верит в 5 статью НАТО и хочет это проверить

01:56Мир
Обострение на Днепропетровщине: военный рассказал о реальном положении на фронте

Обострение на Днепропетровщине: военный рассказал о реальном положении на фронте

00:51Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Последние новости

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем авто за 23 сек

05:30

В Украине резко снизится температура воздуха: синоптики дали дождливый прогноз

05:02

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

04:35

Что такое "джиґуха": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:03

Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
03:52

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

03:32

Может ли РФ ударить по Берлину и Британии: полковник объяснил угрозы Кремля

03:05

Как избавиться от белокрылки на капусте без химии: эффективный метод

02:30

"Серьезный удар": Золотарев оценил последствия ссоры с Маском для Трампа

Реклама
01:56

Немецкая разведка предупреждает: РФ не верит в 5 статью НАТО и хочет это проверить

01:30

Оскароносная Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда

00:51

Обострение на Днепропетровщине: военный рассказал о реальном положении на фронте

00:45

"Граждане требуют": у Путина выдали новые страшилки об ударах Орешником

00:41

Звезда Женского Квартала намекнула на помолвку - детали

09 июня, понедельник
23:58

Как остаться "невидимым" для полиции: патрульный объяснил, что именно выдает водителя

23:39

"Это ужасно": у трехлетней дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем

23:04

Еще одна красная линия: Россия намекает на размещение ракет средней дальности

23:02

В Украине воюет только 20% армии: в 3 ОШБр ответили на скандальные заявления в Раде

22:56

Период трудностей и тревог: какой будет эта неделя по прогнозу астролога

22:32

Почему сын Наталки Денисенко почти год не чистит зубы - детали

Реклама
22:04

Украинские и российские артисты едут на фестиваль играть "музыку без границ" - кто выступит

22:03

Заменил свисток на автомат: в бою с россиянами погиб киевский арбитр

21:47

"Аполлон": Максим Галкин покорил поклонников своим видом на отдыхе

21:23

"Они хотят получить хоть что-то": где самая сложная ситуация на фронтеВидео

21:22

"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикойВидео

21:09

"Что с ним происходит": известная украинская певица заговорила о позиции Потапа

21:08

Как сверчки издают звуки: раскрыта неожиданная правда

20:51

Россию можно принудить к справедливому миру - раскрыт реальный сценарийВидео

20:48

Услуги без лишней бюрократии: как новый механизм поможет ВПЛ и людям с инвалидностью

20:23

Свекла вырастет большой и сочной: чем подкормить овощ в июне без химии

19:53

Названо оружие РФ, которое опаснее "Кинжалов" и "Калибров": о чем идет речь

19:46

В Украину идет похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:26

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытиеВидео

19:13

Что нельзя делать, чтобы уберечь себя от "черной полосы": приметы 10 июня

19:10

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

19:10

Влияние республиканцев под угрозой: чем опасны для Трампа протесты в СШАмнение

19:06

Запах секонд-хенда исчезнет мгновенно: копеечный лайфхак с простым растворомВидео

19:02

Россия во время "удара мести" сбросит на нас танки "Армата"!мнение

18:42

Потеря МиГ-31К стала болезненной для РФ - в Defense Express указали на важный нюанс

18:36

"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

Реклама
18:05

Их слышим каждый день: обнародован перечень слов, которых нет в украинском языке

17:50

Угроза окружения Сум: тревожный прогноз британского генерала о наступлении РФ

17:47

Смогли ли россияне выйти на границу Днепропетровщины - в ВСУ сделали заявление

17:46

Ошибку совершают почти все: как правильно жарить яйца на сковородке

17:37

"У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым

17:35

Барсук Марина Анатольевна досье

17:30

Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

17:29

Начинается новая жизнь - 4 знакам зодиака лето принесет магические изменения

17:28

Европейский чиновник попал под российский обстрел в Украине - детали

17:01

3 признака указывают, что экономика РФ терпит крах: Новак назвал сроки и условия ее паденияВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять