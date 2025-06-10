Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

После этого лайфхака даже не нужно бросать одежду в стиральную машину.

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Чем оттереть жевательную резинку с джинсов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что поможет избавиться от жевательной резинки на одежде

Для чего прикладывать к джинсам лед

Многие случайно замазывали одежду жевательной резинкой и самым простым выходом из этой ситуации было выбросить испачканную вещь, ведь отмыть ее на первый взгляд довольно сложно.

Однако Главред узнал, что в такой ситуации не обязательно сразу относить на помойку любимую одежду, можно достаточно быстро и без лишних усилий избавиться от жевательной резинки.

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Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. По ее словам, в борьбе со жвачкой поможет обычный лед. Блогерша показала, как он действует на жевательной резинке, которая осталась на джинсах.

Чтобы оттереть жевательную резинку нужно просто положить кубик льда на нее и подождать несколько минут. Таким образом жвачка подмерзнет и ее с легкостью можно будет снять с любой одежды. Кстати, после этого даже не придется сразу бросать джинсы или футболку в стирку, ведь на ткани не останется и следа от жевательной резинки.

Смотрите видео, как правильно удалять жевательную резинку с джинсов:



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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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