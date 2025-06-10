Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

Вы узнаете:
- Что поможет избавиться от жевательной резинки на одежде
- Для чего прикладывать к джинсам лед
Многие случайно замазывали одежду жевательной резинкой и самым простым выходом из этой ситуации было выбросить испачканную вещь, ведь отмыть ее на первый взгляд довольно сложно.
Однако Главред узнал, что в такой ситуации не обязательно сразу относить на помойку любимую одежду, можно достаточно быстро и без лишних усилий избавиться от жевательной резинки.
Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. По ее словам, в борьбе со жвачкой поможет обычный лед. Блогерша показала, как он действует на жевательной резинке, которая осталась на джинсах.
Чтобы оттереть жевательную резинку нужно просто положить кубик льда на нее и подождать несколько минут. Таким образом жвачка подмерзнет и ее с легкостью можно будет снять с любой одежды. Кстати, после этого даже не придется сразу бросать джинсы или футболку в стирку, ведь на ткани не останется и следа от жевательной резинки.
Смотрите видео, как правильно удалять жевательную резинку с джинсов:
@dianagologovets Как отмыть жвачку ?? #ідеїдлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#уборка#чистотатапорядок#gologovets_видео#лайфхак♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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