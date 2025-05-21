Копеечное средство легко удалит пятна с одежды: раскрыт хитрый фокус

Бороться с пятнами пота можно с помощью простой пасты из пищевой соды и воды.

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Как вернуть вещам былую свежесть / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Как бороться с пятнами пота на одежде

Как вернуть вещам былую свежесть

Явные потемнения в области подмышек или стойкие загрязнения на воротнике – такие пятна часто оказываются устойчивыми к обычной стирке. Многие начинают использовать агрессивные химические средства или дорогостоящие порошки, хотя эффективное и щадящее решение может находиться прямо на вашей кухне.

Как объясняют специалисты по уборке из Shark Clean, бороться с пятнами пота можно с помощью простой пасты из пищевой соды и воды. Этот доступный домашний способ способен справиться даже с застарелыми жёлтыми пятнами, говорится в материале издания Express.

Порядок действий:

Сначала соду смешивают с водой до получения густой пасты, которую наносят непосредственно на загрязнённые участки одежды.

После нанесения средство следует оставить минимум на 20 минут, а в случае особенно сильных загрязнений — оставить на ночь.

Затем одежду нужно тщательно промыть тёплой водой и постирать обычным способом.

Если пятна не исчезли с первого раза, процедуру можно повторить — и результат обязательно оправдает приложенные усилия.

А если на одежде появились следы от солнцезащитного крема, не стоит переживать — и для таких загрязнений есть эффективные методы.

Как удалить пятна с одежды

Специалисты по уборке советуют замачивать одежду в горячей воде с добавлением обычного стирального порошка или белого уксуса — выбор зависит от того, что у вас под рукой.

"Заполните раковину или таз горячей водой и растворите в ней стиральный порошок", — рекомендуют эксперты, уточняя, что можно использовать стандартную дозировку средства или заменить его уксусом для усиления эффекта.

Устойчивые пятна от солнцезащитного крема лучше предварительно обработать — подойдёт кислородосодержащее чистящее средство или уже проверенная паста из соды и воды. После этого вещь нужно тщательно прополоскать и постирать как обычно, чтобы достичь максимального результата.

Хотя эти домашние способы выглядят довольно простыми, они доказали свою высокую эффективность и способны спасти даже ту одежду, которую уже считали безнадёжно испорченной.

/ Инфографика Главред

Как вернуть вещам былую свежесть

Сочетая обычные кухонные средства с терпением, можно вернуть былую белизну вещам без использования жёстких отбеливателей.

Для тех, кто стремится к более экологичному образу жизни, такие методы являются не только доступными, но и более безопасной альтернативой химическим средствам.

Как подчеркивают эксперты, "не бойтесь повторять процедуру при необходимости" — настойчивость играет ключевую роль. Так что прежде чем прибегать к промышленным пятновыводителям, попробуйте средства, которые уже есть у вас дома.

Смотрите видео - как вывести пятна:

Эксперты программы "Территория советов" рассказали о том, почему на жирные пятна стоит сразу насыпать соль, а также почему отбеливатель противопоказан для стирки белых футболок, и каким тканям категорически не подходит использование белого хозяйственного мыла.

Если на одежде появилось пятно, начните с замачивания в холодной воде примерно на час, после чего аккуратно потрите загрязнение в мыльной воде, говорится в сюжете на YouTube-канале ТРК Рудана.

Если пятно не исчезло, нанесите немного нашатырного спирта и оставьте на 15 минут. Для белых и светлых тканей можно использовать перекись водорода — смочите пятно и также оставьте на четверть часа, затем тщательно прополощите.

Важно: перед использованием любого средства сначала проверьте его на малозаметном участке, например, на внутреннем шве. Это поможет избежать повреждения ткани.

Особую осторожность следует проявлять при обработке льна, шёлка и других деликатных материалов — для них агрессивные методы не подходят, добавили эксперты.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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О Ютуб канал Телерадиокомпании "РУДАНА" Ютуб канал создан в 2013 году в городе Кривой Рог. Насчитывает около 48 тысяч подписчиков. Телерадиокомпания "Рудана" - криворожский местный муниципальный информационно-развлекательный телеканал. Подчиняется муниципалитету Криворожского городского совета.

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