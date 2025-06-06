Дожди не страшны: как спасти клубнику от гниения за копейки

Садовод показала 7 способов приподнять клубнику над землей, и большинство из них не требуют затрат.

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Как уберечь клубнику с помощью подручных средств / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем поддержать клубнику, если она гниет из-за дождей

Какой лайфхак оказался самым простым и действенным

Почему не стоит использовать бутылки без обработки

Сезон созревания клубники в Украине уже в разгаре, и нынешняя дождливая весна подбросила огородникам новые вызовы. Из-за чрезмерной влажности многие ягоды оказываются на земле, где быстро портятся и гниют.

Главред решил выяснить, какие подпорки можно использовать, чтобы уберечь урожай клубники от порчи.

Опытная садовод и автор YouTube-канала "Огородница из Одессы" поделилась несколькими проверенными способами, как поднять ягоды над землей без значительных финансовых затрат.

"Я испытала эти способы на собственной грядке - большинство не требуют никаких затрат", - рассказала садовод.

Первый способ - поднимать ягоды на листья. Простой и универсальный метод, не требующий дополнительных материалов.

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Второй вариант - использование обычных одноразовых вилок. Их нужно аккуратно вставлять в землю под каждый кустик клубники, создавая индивидуальную опору.

Третий вариант - изогнутая проволока или старые электроды. Это бюджетное решение, которое легко найти в хозяйстве.

Четвертый метод - использование самих бортиков грядок в качестве опор.

"Бортики грядок тоже могут служить опорой, но нужно сразу правильно высаживать клубнику", - пояснила садовод.

Пятый вариант - подстилки из сена, соломы или агроткани. Они предотвращают контакт ягод с почвой.

Шестой лайфхак - подставки из пластиковых бутылок. Однако следует быть осторожным: острые края могут повредить нежные стебли.

И наконец - покупные подпорки. Это самый дорогой, но самый надежный вариант, который позволяет эффективно организовать пространство на грядке.

Все методы продемонстрированы в видео на канале "Огородница из Одессы", где специалист наглядно показывает, как правильно организовать грядку, чтобы клубника оставалась чистой, сухой и вкусной.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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