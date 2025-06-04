Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

Вы узнаете:
- Как избавиться от мух раз и навсегда
- Какое средство отпугивает надоедливых насекомых
Нет ничего хуже, чем открыть окно, чтобы впустить свежий воздух, а вместе с ним в дом залетают незваные гости, которых потом ой как непросто выгнать. Однако Главред нашел метод, с которым раз и навсегда можно избавиться от мух.
Чтобы мухи забыли дорогу к вашему дому не нужно покупать всю химию на полках магазинов, стоит лишь заглянуть в кухонный шкаф и достать молотый красный перец, передает Express.co.
Эксперты рекомендуют взять два стакана горячей воды и добавить туда столовую ложку перца и все хорошо размешать. Подождите, пока вода полностью остынет, а затем перелейте ее в пустой пульверизатор.
Далее распылите раствор вокруг окон, дверных проемов, на кухне и в других местах, через которые могут залететь мухи.
Насекомые исчезнут из дома навсегда, ведь красный перец содержит апсаицин, который имеет невероятно сильный запах, а также является острым, поэтому очень раздражает органы чувств мух.
Мало того, что кайенский перец вызывает у мух дискомфорт, он еще и снижает их заинтересованность оставаться в доме, поскольку маскирует запах пищи, привлекающий их в дом.
Однако, если у вас есть домашние питомцы, этот метод использовать не рекомендуется. Вещества, содержащиеся в перце, после распыления могут "путешествовать" по воздуху и попасть в глаза животным.
При этом волноваться не стоит, ведь красный перец можно заменить на яблочный уксус, который также прекрасно отпугивает мух.
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