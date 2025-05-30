Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Если не бороться с ними, то муравьев в саду и на огороде может развестись очень много. Можно приготовить средство от муравьев своими руками за считанные минуты.

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Чего больше всего боятся муравьи/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Какой запах отпугивает муравьев

Как избавиться от муравьев в домашних условиях с помощью простого средства

Муравьи являются особо неприятными вредителями, которые могут завестись в саду и на огороде. При этом, если они появятся возле вашего дома, то впоследствии могут попасть и в дом. Однако если знать, что отпугивает муравьев, то от них не так и сложно будет избавиться.

Эксперты по садоводству из Yel поделились эффективным советом по борьбе с обычными садовыми вредителями, которые могут появляться круглый год, но чаще летом, пишет express.co.uk. Они рассказали, что если муравьи создают проблемы в вашем саду или проникают в ваш дом, одними из лучших природных средств отпугивания являются сильные цитрусовые ароматы.

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Лимон - особенно эффективный метод. Все, что нужно будет сделать - это смешать лимонный сок с водой и разбрызгать смесь вокруг муравьиных троп, чтобы отпугнуть их.

Этот цитрусовый также можно использовать дома, чтобы предотвратить проникновение муравьев. По словам экспертов Safeguard Pest Control, вы можете брызнуть лимонным соком непосредственно в известные места входа и разместить стружку лимонной цедры вдоль муравьиных путей.

С такой целью можно использовать как натуральный свежий лимонный сок, так и лимонный сок из супермаркета. Но самое главное, что стоит помнить - надо брать лимонный сок без сахара, иначе вы просто привлечете еще больше муравьев.

Однако муравьи боятся не только запаха лимона. Еще один аромат, который они не любят - это масло перечной мяты, которое можно использовать аналогичным образом, смешав несколько капель с водой и опрыскав пораженные участки. Вы также можете использовать его для добавления свежего аромата в ваш дом.

Другие распространенные бытовые средства, такие как уксус, сахар и пищевая сода, также могут быть полезными для борьбы с муравьями в саду. Если смешать равные части уксуса и воды, вы получите натуральный репеллент, который можно использовать для растений и цветов.

Активность вредителей/ Инфографика: Главред

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