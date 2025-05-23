Окна и зеркала будут без разводов, если помыть их простым самодельным средством

Приготовить такое средство довольно просто - для этого надо лишь несколько ингредиентов, и займет это всего считанные минуты.

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Чем мыть окна, чтобы не было разводов/ коллаж: Главред, фото: Instagram.com gurel_temizlik, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем помыть окна в домашних условиях

Что добавить в воду для мытья окон, чтобы не было разводов

Мытье окон часто может быть утомительным делом, поскольку вы можете на это тратить очень много времени, а на поверхности окон все равно будут оставаться разводы. То же самое касается и зеркал.

Блогер Бекки Рапинчук, которая рассказывает об уборке, поделилась рецептом самодельного спрея для мытья окон и зеркал, который очень просто приготовить собственноручно. Она отмечает, что этот спрей оставит поверхности блестящими и без разводов, пишет express.co.uk.

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"Этим рецептом я уже делилась ранее - это действительно самый лучший рецепт для чистки стекол и зеркал, который вы попробуете", - отметила она в публикации в своем блоге Clean Mama.

Для спрея для стекол и зеркал нужно

полтора стакана воды,

1/12 столовой ложки белого уксуса

полторы столовые ложки медицинского спирта

3 капли эфирного масла перечной мяты (по желанию)

"Это работает, потому что это средство использует силу уксуса для очистки, а медицинский спирт помогает раствору быстро высыхать без разводов", - добавила блогер.

Нужно смешать все ингредиенты в бутылке с распылителем, щедро распылить раствор на стекло, а затем протереть его чистой тряпкой. Блогер советует протирать сверху вниз и слева направо.

Универсальное чистящее средство своими руками/ Инфографика: Главред

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