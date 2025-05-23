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Плесень исчезнет за 20 минут: идеальное средство, которое быстро решит проблему

Алёна Воронина
23 мая 2025, 11:28
57
Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.
Плесень, плесень в ванной
Чем отмыть плесень в ванной/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Чем отмыть плесень в ванной
  • Какое средство поможет быстро избавиться от проблемы

Плесень в ванной может стать настоящей проблемой. Поскольку это место в доме наиболее влажное, то и борьба с плесенью там может быть довольно трудной задачей.

Первоначально следует помнить о том, что лучше предотвратить такую проблему, чем потом с ней бороться. Поэтому важно придерживаться некоторых правил. Например, стоит хорошо проветривать ванную после того, как вы помылись - тогда там будет оставаться меньше влаги и опасность образования плесени снизится.

Также можно использовать осушители воздуха.

Если уж так случилось, что в ванной появилась плесень, то параллельно с эффективными проветриваниями и просушкой можно использовать еще несколько методов, чтобы от такой проблемы избавиться.

Украинская хозяйка на YouTube-канале Vofka рассказала, что убивает плесень и как от нее избавиться в разных помещениях.

Хозяйка показала стену в своем доме, на которой ежегодно появляется плесень, несмотря на попытки хозяев это предотвратить.

"С началом зимы у нас всегда в этом месте цветет стена. Я уже очень устала справляться с этой проблемой", - отметила она.

Она рассказала, каким именно средством ей удалось избавиться от плесени. Она отметила, что ей помогло средство от плесени "Савкон". Его нужно наносить на необработанный участок стены, оставить там примерно на 20 минут, а затем вытереть остатки сухой чистой тряпкой или не вытирать, а оставить, чтобы все хорошо высохло.

"Мне даже не пришлось ничего стирать со стены. Все, что стекло, я возле пола протерла, и у меня просто все идеально. Все уничтожено", - отметила хозяйка.

В ответ на вопрос пользователей хозяйка ответила, что в составе этого средства 80% белизны.

Пользователи в комментариях к этому видео также отмечали, что вместо этого средства можно использовать просто белизну.

Смотрите видео о том, чем отмыть плесень в ванной:

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их/ Инфографика: Главред

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