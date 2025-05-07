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О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

Марина Фурман
7 мая 2025, 17:18
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Если приготовить раствор из двух копеечных средств, то муравьи больше никогда не заползут в ваш дом.
муравьи
Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Как выпроводить муравьев из своего дома
  • Какой запах отпугивает незваных "гостей"

Муравьи хоть и маленькие создания, но они могут доставить немало хлопот, если начнут появляться на кухне или в саду. К счастью, есть простое и доступное решение, благодаря которому муравьи ни на сантиметр не подползут к вашему дому. Главред узнал, какой запах отпугивает насекомых.

Эксперты из компании J. Parker's, занимающейся продажей товаров для садоводства, поделились в TikTok (@jparkersbulbs) практическими советами, которые помогут прогнать муравьев от вашего дома, передает Mirror.

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"Я рекомендую использовать лавандовое или мятное масло с сильным запахом, чтобы отпугнуть их", - говорит помощница менеджера садового центра.

Чтобы создать собственный спрей от муравьев, просто смешайте 10-15 капель эфирного масла лаванды или мяты с чашкой воды. Хорошо взболтайте, и все готово.

Далее перелейте жидкость в опрыскиватель и распылите приготовленный раствор на подоконниках, вдоль плинтусов, дверей и любых других маленьких щелей, откуда могут попадать в ваш дом муравьи.

Сильный аромат отпугивает муравьев, не нанося вреда окружающей среде.

Поскольку эфирные масла быстро испаряются, лучше обновлять спрей каждые несколько дней или каждый раз, когда вы заметите, что запах начинает ослабевать.

Благодаря этому раствору муравьи не подползут ни на метр к вашему дому, а в доме останется приятный аромат эфирных масел.

Как бороться с муравьями в доме - смотрите видео:

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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