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Как избавиться от маленьких мошек в домашних цветах: народное средство отгонит насекомых

Юлия Закрепа
31 января 2025, 19:35обновлено 31 января, 20:42
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Как быстро избавиться от маленьких мошек в комнатных растениях - садоводы поделились действенными советами.
Как избавиться от маленьких мошек в домашних цветах: народное средство отгонит насекомых
Чем полить землю в цветах от мошек / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как мошка может появиться на растениях из-за опавших листьев
  • Народные средства против мошки поразят результатом
  • Какие эффективные препараты против мошки

Почему в цветах заводятся мошки и как уберечься от вредителей в доме - флористы рассказали о специальных средствах и народных методах против насекомых в комнатных растениях.

Специалисты рассказали, что одной из причин появления мошки в доме может стать почва, которая уже была заражена личинками мошек. Чтобы избежать такой проблемы, стоит перед посадкой растений почву тщательно продезинфицировать. Также мошка может появиться из-за опавших листьев, ведь они провоцируют процесс гниения.

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Чем полить землю в цветах от мошек

Специалисты рассказали, что сейчас существует много методов, которые помогут справиться с мошками и другими вредителями в комнатных растениях. Действенными также являются натуральные ингредиенты, которые помогут владельцам вазонов в доме.

  • Мошки и другие насекомые ненавидят чеснок, поэтому стоит положить в землю несколько разрезанных зубчиков - результат впечатляющий.
  • Перекись водорода отлично подойдет для защиты и подкормки растений. Необходимо на 1 литр воды взять 2 столовые ложки перекиси, а затем этим раствором опрыскать листья растения и почву. Такой метод уничтожит как личинки мошки, так и взрослых насекомых.
  • Раствором марганца необходимо обрабатывать почву несколько раз, ведь это поможет избежать пересушивания корней, а сам раствор должен быть бледно-розовым.
  • Также можно положить кожуру от цитрусовых, которую предварительно следует высушить, а затем воткнуть в почву.
  • Мало кто знает, но хозяйственное мыло также поможет уничтожить вредителей в растениях. Стоит растворить мыло в теплой воде, а затем опрыскать растения и полить почву раствором.
  • Также можно использовать спички для комнатных растений, ведь насекомые очень боятся серы. Нужно воткнуть спички головками в почву и полить землю, а через пару дней стоит заменить спички. Через неделю вредители исчезнут.

Какое самое эффективное средство от мошек

Если вы обнаружили в ваших домашних растениях большое количество мошек, а народные средства не помогают, тогда стоит применить эффективные препараты, которые можно приобрести в садовых магазинах:

  • Актеллик,
  • Фитоверм,
  • Актара,
  • Калипсо,
  • Провадо.

Специалисты отмечают, что выше перечисленные препараты необходимо применять исключительно в указанных в инструкции дозировках и нужно обрабатывать не только сами растения, но и землю в горшке.

Также для уничтожения личинок стоит выбрать грунтовые инсектициды, а от летающих насекомых - аэрозоли. От мошек помогут бытовые средства "Смерть вредителям" и многие другие. Также на подоконнике, или вблизи вазонов можно разместить клеевые ловушки, которые нужно менять по мере заполнения.

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