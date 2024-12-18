Почему фиалки не цветут зимой: как заставить растение цвести и радовать глаз

Главное:
- Главные причины и советы: почему фиалки не цветут
- Дрожжи для фиалок: как подкормить растения правильно
Фиалки способны оживить зимний подоконник своими яркими цветами, но бывает обидно, когда они перестают цвести и не образуют бутонов. Часто цветоводы сталкиваются с тем, что растение активно растет, но не радует цветами.
Что же делать в таком случае рассказывает Главред со ссылкой на 24 канал.
Почему перестали цвести фиалки?
Причины отсутствия цветения:
- Недостаточное освещение. Особенно это актуально в осенне-зимний период.
- Холодный подоконник. Из-за этого фиалка может "уснуть".
- Неподходящий горшок. Слишком глубокий или широкий горшок не способствует образованию цветов.
- Молодость растения. Очень молодые фиалки еще не готовы к цветению.
- Неправильный полив. Чрезмерное количество воды может навредить.
- Нехватка удобрений. Отсутствие подкормки является одной из главных причин, почему фиалка не цветет.
Особенно важно использовать удобрения с большим количеством калия и фосфора. В то же время избыток азотных удобрений приведет к активному росту листьев вместо бутонов, а слишком много калия может вызвать пожелтение и остановку роста.
Как подкармливать фиалки?
Одним из лучших вариантов удобрения являются обычные дрожжи. Они насыщают почву полезными элементами, делая ее рыхлой и питательной.
Для приготовления раствора растворите 1 чайную ложку сухих дрожжей в литре теплой воды, оставьте на несколько часов для активации, а затем поливайте растение.
Однако такую подкормку можно делать не чаще одного раза в месяц, соблюдая дозировку.
Также эксперты рассказывали, как ухаживать за спатифиллумом. Этому растению нужно обеспечить достаточный уровень влажности, ведь оно естественно растет в условиях тропиков.
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Что за растение - фиалка?
Фиалка (Viola) - род цветочных растений семейства фиалковых, содержащий от 200-500 видов во всем мире (подробнее см. Список видов рода фиалка), преимущественно в умеренных широтах Северного Полушария, но также на Гавайях, в Австралазии и в Андах (Южная Америка). Фиалки обычно растут во влажных и слегка затененных условиях, пишет Википедия.
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