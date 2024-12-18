Почему фиалки не цветут зимой: как заставить растение цвести и радовать глаз

Стоит учитывать, что избыток азотных удобрений приведет к активному росту листьев вместо бутонов, а слишком много калия вызывает пожелтение и остановку роста.

https://glavred.info/life/pochemu-fialki-ne-cvetut-zimoy-kak-zastavit-rastenie-cvesti-i-radovat-glaz-10623281.html Ссылка скопирована

Как подкормить фиалку правильно / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Главные причины и советы: почему фиалки не цветут

Дрожжи для фиалок: как подкормить растения правильно

Фиалки способны оживить зимний подоконник своими яркими цветами, но бывает обидно, когда они перестают цвести и не образуют бутонов. Часто цветоводы сталкиваются с тем, что растение активно растет, но не радует цветами.

Что же делать в таком случае рассказывает Главред со ссылкой на 24 канал.

видео дня

Почему перестали цвести фиалки?

Причины отсутствия цветения:

Недостаточное освещение. Особенно это актуально в осенне-зимний период.

Особенно это актуально в осенне-зимний период. Холодный подоконник. Из-за этого фиалка может "уснуть".

Из-за этого фиалка может "уснуть". Неподходящий горшок. Слишком глубокий или широкий горшок не способствует образованию цветов.

Слишком глубокий или широкий горшок не способствует образованию цветов. Молодость растения. Очень молодые фиалки еще не готовы к цветению.

Очень молодые фиалки еще не готовы к цветению. Неправильный полив. Чрезмерное количество воды может навредить.

Чрезмерное количество воды может навредить. Нехватка удобрений. Отсутствие подкормки является одной из главных причин, почему фиалка не цветет.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Особенно важно использовать удобрения с большим количеством калия и фосфора. В то же время избыток азотных удобрений приведет к активному росту листьев вместо бутонов, а слишком много калия может вызвать пожелтение и остановку роста.

Как подкармливать фиалки?

Одним из лучших вариантов удобрения являются обычные дрожжи. Они насыщают почву полезными элементами, делая ее рыхлой и питательной.

Для приготовления раствора растворите 1 чайную ложку сухих дрожжей в литре теплой воды, оставьте на несколько часов для активации, а затем поливайте растение.

Однако такую подкормку можно делать не чаще одного раза в месяц, соблюдая дозировку.

Также эксперты рассказывали, как ухаживать за спатифиллумом. Этому растению нужно обеспечить достаточный уровень влажности, ведь оно естественно растет в условиях тропиков.

Другие новости о комнатных растениях:

Что за растение - фиалка? Фиалка (Viola) - род цветочных растений семейства фиалковых, содержащий от 200-500 видов во всем мире (подробнее см. Список видов рода фиалка), преимущественно в умеренных широтах Северного Полушария, но также на Гавайях, в Австралазии и в Андах (Южная Америка). Фиалки обычно растут во влажных и слегка затененных условиях, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред