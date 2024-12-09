'Женское счастье' будет пышным и цветущим: как ухаживать за спатифиллумом

Так как это растение естественно растет в условиях тропиков, ему нужно обеспечить достаточный уровень влажности.

https://glavred.info/life/zhenskoe-schaste-budet-pyshnym-i-cvetushchim-kak-uhazhivat-za-spatifillumom-10621127.html Ссылка скопирована

Как правильно ухаживать за спатифиллиумом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/vazonplants

О чем идет речь:

Какие есть три основных ключа к обильному цветению спатифиллума

Какая комната в доме является лучшей для процветания растения

Спатифиллум, известный также как "женское счастье" или мирная лилия, получил популярность благодаря простому уходу и нежным белым цветам, которые радуют глаз весной и осенью. Это растение быстрее растет и обильнее цветет, если получает достаточно света, особенно в теплый сезон, пишет Главред.

Как отмечает Express со ссылкой на экспертов из Quirky Plants, прямые солнечные лучи могут ему навредить, поэтому лучше выбирать для него место с рассеянным освещением.

видео дня

Еще один ключевой аспект ухода - правильный полив. Поливать спатифиллум стоит лишь тогда, когда верхний слой почвы высохнет.

"Придержите полив, пока она не начнет немного обвисать. Это хороший показатель того, что она готова выпить. Не оставляйте свое растение в избытке воды в течение длительного времени", - порекомендовал эксперт.

Из-за того, что это растение естественно растет в условиях тропиков, ему нужно обеспечить достаточный уровень влажности. Идеальным местом для "женского счастья" может стать ванная комната.

"Идеальная комнатная температура для мирной лилии - от 18 до 28 градусов по Цельсию. Пока температура в помещении не опускается ниже 18°C, она будет счастлива", - добавил эксперт.

Весной рекомендуется начинать подкармливать растение, добавляя удобрения в воду для полива. Продолжайте эту процедуру каждые шесть недель вплоть до сентября, чтобы обеспечить пышное цветение.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Если на листьях только что приобретенного спатифиллума есть белые пятна, это может свидетельствовать о трудностях в стимуляции цветения. В таком случае растение потребует больше внимания и более тщательного ухода.

Кстати, также издание рассказывало, что надо сделать, чтобы пуансеттия обильно зацвела. Эксперты рассказали, какое освещение необходимо для пуансеттии и чувствительны ли пуансеттии к перепадам температуры.

Другие интересные новости о растениях:

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред