Как правильно чистить искусственную елку: будет сиять не хуже живого дерева

Вкратце:
- Почему чистить искусственную елку - важное дело
- Какие материалы необходимы для чистки елки
- До или после использования - когда стоит почистить конструкцию
Ухоженная елка всегда создает праздничную атмосферу, тогда как запыленная может легко испортить даже самый красивый интерьер. К счастью, существуют простые способы ухода, которые помогут сохранить вашу искусственную елку в идеальном состоянии на протяжении всех праздников, о них рассказывает Главред со ссылкой на Christmas Tree World.
Почему нужно чистить искусственную елку?
Хотя кажется, что чистить искусственную елку - это лишняя морока (особенно когда есть множество других предпраздничных дел), поддержание ее в чистоте - это ключ к тому, чтобы она выглядела привлекательно из года в год.
Кроме внешнего вида, регулярный уход за елкой продлевает ее срок службы. Это позволяет сэкономить деньги и избежать неприятной ситуации, когда в предпраздничной суете приходится искать новую елку в последний момент перед праздниками.
Что понадобится для чистки елки?
Чтобы елочка сияла чистотой необходимо:
- Мягкая щетка
- Пылесос с насадкой-щеткой
- Салфетки из микрофибры
- Нейтральное средство для мытья посуды
- Бутылочка-распылитель
- Баллончик со сжатым воздухом (по желанию)
- Мягкие перчатки для защиты рук
Как почистить искусственную елку: пошаговая инструкция
Если мысль об очистке целой елки кажется вам пугающей, не волнуйтесь! Достаточно выполнить несколько простых действий, чтобы даже самая большая елка выглядела как новая.
- Шаг 1: Разберите елку. Сначала снимите все гирлянды и украшения, отложив их в сторону для отдельной чистки. Затем аккуратно разделите елку на секции. Инструкция, прилагаемая к елке, подскажет, как это сделать.
- Шаг 2:Встряхните пыль. Легко встряхните каждую часть елки, чтобы удалить пыль. Используйте пуховую метелку или мягкую щетку, чтобы устранить устойчивые загрязнения. Чередуйте встряхивание и очистку, пока большинство пыли не будет снято.
- Шаг 3: Пропылесосьте ветви. Насадкой-щеткой пылесоса осторожно очистите пространство между ветвями. Не используйте обычную насадку, поскольку сильное всасывание может повредить иглы.
- Шаг 4: Протрите ветви. Увлажните микрофибровую салфетку и осторожно протрите ветви, чтобы удалить остатки пыли или липкие пятна. Этот шаг особенно важен, если елка стояла в кухне, ведь жир может притягивать пыль.
- Шаг 5: Устраните сложные загрязнения. Для труднодоступных мест смешайте немного мягкого средства для мытья посуды с водой и нанесите раствор на загрязненные участки с помощью распылителя. Затем снова протрите ветки.
- Шаг 6: Хорошо высушите елку. После очистки дайте всем частям елки полностью высохнуть перед сборкой или упаковкой. Это предотвратит образование влаги и сохранит елку в хорошем состоянии.
Когда чистить елку: до или после хранения?
Идеально чистить елку дважды: перед и после хранения. Перед упаковкой удалите пыль и грязь, накопившиеся во время праздников, а после хранения освежите ее перед украшением, удалив пыль, которая могла появиться за время хранения.
Почистив праздничную ёлку, наступит время её украшать. Эксперты также объясняли, какими игрушками лучше не украшать ёлку в 2025 году.
Другие новости о новогодних праздниках:
- Капля креатива и море красоты: как создать рождественский венок из обычной вешалки
- Сделает настроение на праздники: что надо сделать, чтобы пуансеттия обильно зацвела
- Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год
Какие искусственные елки проще всего чистить?
Существуют простые способы ухода, которые помогут сохранить вашу искусственную елку в идеальном состоянии на протяжении всех праздников.
Если легкий уход - это ваш главный критерий, выбирайте елки с ветвями на шарнирах, которые можно сложить вниз для удобного доступа.
Хотя густые и пышные елки выглядят привлекательно, модели с более разреженными ветвями легче очищать, объясняет Christmas Tree World.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред