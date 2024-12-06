Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

О чем можно узнать:
- При каких двух условиях надо пересаживать орхидею
- Как пересадить орхидею без стресса и вреда для растения
Орхидеи - это любимые комнатные растения многих, которые поражают своим изяществом и длительным цветением. Однако следует учитывать, что важный, но часто недооцениваемый аспект ухода за орхидеями - это пересадка.
Эксперт-флорист Молли Тарт поделилась советами для портала HouseBeautiful о том, как и когда лучше пересаживать орхидеи, чтобы обеспечить им здоровый рост и долголетие, пишет пишет Главред.
Когда стоит пересаживать орхидею?
Заметные корни. Если вы видите корни, выходящие снизу горшка, или много воздушных корней над поверхностью, это знак, что орхидея уже не помещается в горшке.
Длительное время без пересадки. Орхидеи в коре или смесях на ее основе следует пересаживать каждые 2+ года, а высаженные в мох - каждый год, чтобы избежать гниения корней.
Что нужно для пересадки?
- Свежая почвенная смесь. Оптимальный вариант - смесь из четырех частей коры, одной части мха сфагнума и одной части перлита. Также можно приобрести готовые субстраты, в том числе для фаленопсисов.
- Новый горшок. Рекомендуется выбрать горшок с хорошим дренажем, немного больше по размеру корневой системы. Если же корневая система пострадала, лучше пересаживать в контейнер такого же размера. При повторном использовании старого горшка его нужно тщательно вымыть.
- Стерильные ножницы или секатор для обрезания поврежденных корней.
Как пересаживать орхидею?
- Замочите новый субстрат в воде на несколько часов.
- Осторожно извлеките орхидею из старого горшка, обрежьте поврежденные корни и удалите остатки старого субстрата.
- Положите слой нового грунта на дно горшка, разместите орхидею по центру и засыпьте корни свежим субстратом.
- Полейте растение после пересадки.
Когда лучшее время для пересадки орхидеи?
Молли Тарт советует пересаживать орхидеи весной или летом, когда они активно растут. Впрочем, это можно делать и в другие сезоны, кроме периода цветения, чтобы избежать потери бутонов и цветов.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свои орхидеи здоровыми и красивыми надолго.
Существует также чудодейственный ингредиент, который заставит орхидею снова пустить бутоны. Более того, он есть буквально в каждом холодильнике.
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Что известно об орхидеях?
Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.
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