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Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

Даяна Швец
6 декабря 2024, 11:13
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При правильном уходе орхидеи могут радовать вас еще дольше.
Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею
Пошаговая инструкция, как пересаживать орхидеи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем можно узнать:

  • При каких двух условиях надо пересаживать орхидею
  • Как пересадить орхидею без стресса и вреда для растения

Орхидеи - это любимые комнатные растения многих, которые поражают своим изяществом и длительным цветением. Однако следует учитывать, что важный, но часто недооцениваемый аспект ухода за орхидеями - это пересадка.

Эксперт-флорист Молли Тарт поделилась советами для портала HouseBeautiful о том, как и когда лучше пересаживать орхидеи, чтобы обеспечить им здоровый рост и долголетие, пишет пишет Главред.

видео дня

Когда стоит пересаживать орхидею?

Заметные корни. Если вы видите корни, выходящие снизу горшка, или много воздушных корней над поверхностью, это знак, что орхидея уже не помещается в горшке.

Длительное время без пересадки. Орхидеи в коре или смесях на ее основе следует пересаживать каждые 2+ года, а высаженные в мох - каждый год, чтобы избежать гниения корней.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Что нужно для пересадки?

  • Свежая почвенная смесь. Оптимальный вариант - смесь из четырех частей коры, одной части мха сфагнума и одной части перлита. Также можно приобрести готовые субстраты, в том числе для фаленопсисов.
  • Новый горшок. Рекомендуется выбрать горшок с хорошим дренажем, немного больше по размеру корневой системы. Если же корневая система пострадала, лучше пересаживать в контейнер такого же размера. При повторном использовании старого горшка его нужно тщательно вымыть.
  • Стерильные ножницы или секатор для обрезания поврежденных корней.

Как пересаживать орхидею?

  1. Замочите новый субстрат в воде на несколько часов.
  2. Осторожно извлеките орхидею из старого горшка, обрежьте поврежденные корни и удалите остатки старого субстрата.
  3. Положите слой нового грунта на дно горшка, разместите орхидею по центру и засыпьте корни свежим субстратом.
  4. Полейте растение после пересадки.

Когда лучшее время для пересадки орхидеи?

Молли Тарт советует пересаживать орхидеи весной или летом, когда они активно растут. Впрочем, это можно делать и в другие сезоны, кроме периода цветения, чтобы избежать потери бутонов и цветов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свои орхидеи здоровыми и красивыми надолго.

Существует также чудодейственный ингредиент, который заставит орхидею снова пустить бутоны. Более того, он есть буквально в каждом холодильнике.

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Что известно об орхидеях?

Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

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