Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

При правильном уходе орхидеи могут радовать вас еще дольше.

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Пошаговая инструкция, как пересаживать орхидеи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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При каких двух условиях надо пересаживать орхидею

Как пересадить орхидею без стресса и вреда для растения

Орхидеи - это любимые комнатные растения многих, которые поражают своим изяществом и длительным цветением. Однако следует учитывать, что важный, но часто недооцениваемый аспект ухода за орхидеями - это пересадка.

Эксперт-флорист Молли Тарт поделилась советами для портала HouseBeautiful о том, как и когда лучше пересаживать орхидеи, чтобы обеспечить им здоровый рост и долголетие, пишет пишет Главред.

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Когда стоит пересаживать орхидею?

Заметные корни. Если вы видите корни, выходящие снизу горшка, или много воздушных корней над поверхностью, это знак, что орхидея уже не помещается в горшке.

Длительное время без пересадки. Орхидеи в коре или смесях на ее основе следует пересаживать каждые 2+ года, а высаженные в мох - каждый год, чтобы избежать гниения корней.

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Что нужно для пересадки?

Свежая почвенная смесь . Оптимальный вариант - смесь из четырех частей коры, одной части мха сфагнума и одной части перлита. Также можно приобрести готовые субстраты, в том числе для фаленопсисов.

. Оптимальный вариант - смесь из четырех частей коры, одной части мха сфагнума и одной части перлита. Также можно приобрести готовые субстраты, в том числе для фаленопсисов. Новый горшок . Рекомендуется выбрать горшок с хорошим дренажем, немного больше по размеру корневой системы. Если же корневая система пострадала, лучше пересаживать в контейнер такого же размера. При повторном использовании старого горшка его нужно тщательно вымыть.

. Рекомендуется выбрать горшок с хорошим дренажем, немного больше по размеру корневой системы. Если же корневая система пострадала, лучше пересаживать в контейнер такого же размера. При повторном использовании старого горшка его нужно тщательно вымыть. Стерильные ножницы или секатор для обрезания поврежденных корней.

Как пересаживать орхидею?

Замочите новый субстрат в воде на несколько часов. Осторожно извлеките орхидею из старого горшка, обрежьте поврежденные корни и удалите остатки старого субстрата. Положите слой нового грунта на дно горшка, разместите орхидею по центру и засыпьте корни свежим субстратом. Полейте растение после пересадки.

Когда лучшее время для пересадки орхидеи?

Молли Тарт советует пересаживать орхидеи весной или летом, когда они активно растут. Впрочем, это можно делать и в другие сезоны, кроме периода цветения, чтобы избежать потери бутонов и цветов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свои орхидеи здоровыми и красивыми надолго.

Существует также чудодейственный ингредиент, который заставит орхидею снова пустить бутоны. Более того, он есть буквально в каждом холодильнике.

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Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

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