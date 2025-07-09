У РФ мало времени: экономист спрогнозировал, сколько еще враг сможет воевать

Россия не зря атакует Украину по максимуму, ведь Кремль накрывает страх.

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Экономика России на грани, поэтому Путин усиливает атаки Украины с надеждой победить / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Что сказал Липсиц:

Российская экономика работает на пределе

Путин надеется одержать победу в этом году

Россия не сможет в дальнейшем удерживать нынешний уровень военных расходов

Страна-агрессор Россия в последнее время усилила производство техники и вооружения для воздушных атак на Украину и усиления штурмовых действий на фронте.

Однако такой рывок РФ, скорее, свидетельствует о том, что страна находится на грани экономического краха, чем подъема. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

видео дня

Смотрите видео о проблемах Путина с экономикой РФ:

По его словам, скорее всего, кремлевский диктатор Владимир Путин поставил себе задачу в 2025 году одержать победу над Украиной и прекратить войну в обязательном порядке. Но это лишь потому, что экономика РФ дольше не выдержит.

"Сейчас они будут тратить все, что есть, и производить, сколько могут (и сколько не могут), чтобы задавить Украину и обеспечить себе такую выгодную переговорную позицию, чтобы она могла гарантировать нужный результат. Картина именно такая, поскольку ситуация становится тревожной. И то, что Путин вдруг заговорил о необходимости снижения военных расходов, означает, что даже его ближайшее окружение сетует. Поскольку экономика начинает трещать по швам и это уже та беда, от которой им нельзя отмахнуться", - пояснил экономист.

В то же время у россиян, в частности в окружении Путина, уже начинают возникать вопросы относительно экономического положения страны и они поднимают своего рода очень тихий и лояльный, но все же бунт.

В этой ситуации единственным выходом для Кремля является максимально быстро задавить Украину, нанести ей серьезные потери и захватить как можно больше, чтобы потом было чем торговаться и чем жертвовать, добиваясь нужного решения.

"Дальше удерживать нынешний уровень военных расходов и степень милитаризации экономики Россия уже не сможет. Тогда придется радикально менять образ жизни в стране и двигаться в сторону Северной Кореи с максимально жестким ограничением свободы и потребления населения, передачей всех денег только на войну. Такой вариант также возможен, но это неприятная модель, которой Путин попытается избежать", - подытожил Липсиц.

Состояние российской экономики - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская экономика оказалась в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует признаков реального развития. Такой вывод сделали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который традиционно сотрудничает с государственными структурами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о намерении уменьшить объемы финансирования армии в течение следующих трех лет. Это происходит на фоне замедления экономической активности в стране и роста опасений относительно рецессии, о чем ранее предупреждали российские чиновники.

Накануне стало известно, что США и Европейский Союз обсуждают усиление санкционного давления на страну-агрессора Россию с целью принуждения ее к миру. Однако любые новые санкционные пакеты вряд ли могут существенно ослабить экономику РФ.

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О персоне: Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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