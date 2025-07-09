В Киеве задержали китайских шпионов: СБУ сообщила, что они искали

Шпионов удалось поймать "на горячем".

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Шпионы искали секретную информацию об украинском вооружении / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что сообщили в СБУ:

Двое китайцев хотели вывезти из Украины секретные документы

Обоих шпионов задержали

Во время обысков у них обнаружили доказательства их деятельности против Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух граждан Китая, которые пытались нелегально вывезти в КНР секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Как сообщили в СБУ, одним из китайских шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

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Другой фигурант дела - его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

"По материалам дела, бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны. Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов", - говорится в сообщении.

Следующим этапом был задержан отец 24-летнего китайца, который и должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР. Во время обысков у обоих граждан КНР обнаружили и изъяли телефоны с доказательствами их переписки между собой, где они координируют свою шпионскую деятельность.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Отметим, что ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" - уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. В частности именно с "Нептуна" был уничтожен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Разоблачение СБУ вражеских агентов - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая планировала очередное покушение на журналиста Дмитрия Гордона.

Ранее во Львовской области был задержан майор Воздушных сил ВСУ, который сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации.

Недавно в Харькове в результате взрыва скутера погиб 26-летний военнослужащий, а 29-летний военный получил тяжелые ранения. Как выяснила СБУ, российская агентша передала бойцам заминированный скутер как "волонтерскую помощь".

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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