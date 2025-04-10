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Станут ближе к РФ: чем может обернуться захват в плен военных КНР на Донбассе

Анна Ярославская
10 апреля 2025, 11:05
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Ситуация с китайскими военными на территории Украины подрывает имидж Китая в его миротворческих миссиях.
Пленные китайские военные
Серьезных последствий для Пекина из-за пленных военных, скорее всего, не будет / Коллаж: Главред, фото: СБУ, pixabay.com

Главные тезисы:

  • Необходимо выяснить, являются ли пленные военнослужащими армии КНР
  • Перемен в отношениях Китая с Россией не будет
  • Отношения Киева и Пекина станут более холодными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен в Донецкой области Силами обороны Украины двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока Евгений Добряк спрогнозировал, как эта ситуация отразится на украино-китайских и российско-китайских отношениях.

Прежде всего, эксперт призвал дождаться прямой или косвенной информации, которая бы подтверждала, что пленные китайцы являются непосредственно военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. По его словам, это ключевой момент.

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"Если бы речь шла об участии регулярных китайских войск, которые были бы замечены на территории России или Украины, тогда уже мог бы встать вопрос санкций или более серьезных международных последствий. Пока же речь идет преимущественно об имиджевых и политических потерях для Пекина", - сказал Добряк в комментарии Главреду.

Изменятся ли отношения Пекина с Киевом и Москвой

Добряк считает, что перемен в отношениях Китая с Россией ожидать не стоит.

"Россия и в дальнейшем будет находиться в орбите влияния Китая - как в экономическом, так и в военно-техническом плане", - считает он.

В целом, ситуация с китайскими военными на территории Украины подрывает имидж Китая в его миротворческих миссиях и так называемых дипломатических усилиях по остановке войны.

При этом серьезных последствий для Пекина, скорее всего, не будет.

"А вот между Украиной и Китаем отношения могут стать более холодными. Прежде всего - в сфере экономики, поскольку Китай является одним из главных торговых партнеров Украины. Значительная часть украинского экспорта направлена именно на китайский рынок", - сказал Добряк.

По его мнению, также это может повлиять на другие политические площадки, связанные с дипломатическим урегулированием.

"Здесь позиция Пекина может сместиться ближе к российской, хотя, возможно, она останется нейтральной. Однако уровень контактов между высшим политическим руководством Украины и Китая, а также между дипломатическими представительствами, скорее всего, будет снижен", - резюмировал он.

Китай инфографика
Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Захват в плен китайских военных в Украине

Как писал Главред, 8 апреля стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.

Президент Зеленский заявил, что Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.

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Кто такой Евгений Добряк

Евгений Дмитриевич Добряк (род. 28 февраля 1972, г. Киев) - украинский политик. Бывший народный депутат Украины. Член ВО "Батькивщина" с 2003 г., с 9 сентября 2014 г.-1 февраля 2015 г. - Руководитель Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации Президента Украины

Магистр управления в военной сфере. Читает и разговаривает на арабском языке. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока.

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