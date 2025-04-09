В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

Официальный Пекин проверяет информацию об участии китайских военных в боях на фронте в Украине.

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Участие китайских граждан в войне против Украины будут исследовать / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сообщили в МИД Китая:

Пекин не направлял своих военных в Украину

В Китае начали проверку относительно участия граждан КНР в войне против Украины

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области.

Прокомментировал ситуацию во время брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

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Пекин проверит все факты, связанные с участием граждан КНР на стороне оккупационной армии страны-агрессора России в боевых действиях против Украины.

Позиция Китая по поводу войны в Украине / Инфографика: Главред

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать привлечения в любой форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - подчеркнул Линь Цзянь.

Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который отметил, что участие китайских граждан в составе армии РФ ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета безопасности ООН.

"Такие претензии не имеют оснований. На самом деле позиция Китая по украинскому кризису является очень четкой и широко признана международным сообществом. Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая, направленную на политическое урегулирование кризиса", - добавил представитель МИД Китая.

Участие китайский военных в войне против Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии на Донбассе. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что у Украины есть информация о том, что китайских граждан в составе российских оккупационных войск больше, чем двое. Поэтому Украина выясняет все факты.

Впоследствии в Госдепе США сообщили, что видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России. Эти сообщения назвали "тревожными" и отметили большую роль Китая в войне РФ против Украины.

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Кто такой Линь Цзянь? Линь Цзянь - китайский государственный деятель и дипломат, заместитель директора департамента информации и печати МИД КНР. С 18 марта 2024 года назначен официальным представителем Министерства иностранных дел, сменив на этом посту Мао Нин. Линь Цзянь стал 34-м по счету спикером китайского МИД с момента основания этой должности в 1983.

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