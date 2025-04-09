Окружение большого города: в ВСУ предупредили об опасности в Донецкой области

Оккупанты мечтают о захвате Лимана, но отказались от лобовых атак города.

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Для окружения Лимана врагу нужно преодолеть большой путь / Коллаж: Главред, фото ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Ящишин:

Враг, вероятно, будет пытаться обойти Лиман с флангов

Оккупанты давят на украинские позиции

Противник применяет тактику малых групп

Оккупационная армия страны-агрессора России, вероятно, предпримет попытки обойти с флангов и окружить Лиман, что в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин.

По его словам, город и все Лиманское направление очень важны для врага. Противник хоть и отказался от лобовых атак, но все еще пытается пробиться на украинские позиции.

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"Скорее всего они будут пытаться обойти наши позиции с флангов и попытаться окружить город Лиман. Для этого им нужно преодолеть достаточно большой путь", - предположил военнослужащий.

Известно, что для штурмов на Лиманском направлении оккупанты сосредоточили большое количество сил и средств, чтобы постоянно поддерживать высокую интенсивность атак.

Лиман / Инфографика: Главред

"Сейчас враг атакует севернее зоны ответственности нашей бригады. Впрочем. мы надеемся, что наши подразделения смогут выдержать вражеский натиск и отразить все атаки противника. Мы активно работаем вместе со смежными бригадами. Сейчас речь не идет о каких-то серьезных штурмовых действиях со стороны врага, но такие атаки постоянные. В частности, враг атакует малыми группами", - добавил Ящишин.

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер УДА Братчук недавно сообщил, что на Лиманском направлении российская пехота, которую отправляют на штурмовые действия, не дает результата, а лишь пытается выжить на поле боя. Более того - некоторые подразделения командованию РФ пришлось вывести с фронта.

Ранее стало известно, что на Лиманском направлении Силы обороны Украины сбили экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

Накануне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что самым горячим может стать Лиманское направление, и враг уже готовит пополнение и накапливает резервы.

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Что известно о 63-й отдельной механизированной бригаде (63 ОМБр)? 63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр) - соединение механизированных войск сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия. Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая военная часть Корпуса резерва. После российского вторжения в 2022 году отмобилизована. Летом воевала в Николаевской области, участвовала в Херсонском контрнаступлении. Зимой воевала в Бахмуте. С 2024 года держала оборону на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

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