Оккупантов выводят с фронта: Братчук сообщил о серьезных проблемах в армии РФ

Вражеская пехота идет на штурмы с задачей выжить, потому что реализовать планы командования РФ ей не удается.

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Украинские военные уничтожают большое количество живой силы противника / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Братчук:

Россия ищет резервы для переброски на фронт

Некоторые подразделения РФ вынужденно выводят с фронта

Оккупанты вряд ли будут атаковали Лиман

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются подтянуть свои резервы из закромов на фронт. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, хотя пехотная компонента у врага превышает в несколько раз украинскую, ему уже пришлось задействовать в боях те резервы, которые РФ не планировала.

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"То есть те части, которые сегодня вводятся в бой, должны выполнять задачи продолжения продвижения по тактическим локациям, чего не происходит. Потому что, во-первых, подготовка этих ресурсов не соответствует условиям проведения нынешних современных боев, а во-вторых - четкие оборонительные действия ВСУ приводят к огромным потерям Российской Федерации", - пояснил Братчук.

Хотя существует мнение, якобы РФ удается пополнять свои потери полностью, представитель УДА убеждает, что это не так. На всех направлениях российская пехота, которую отправляют на штурмовые действия не дает результата, а лишь пытается выжить на поле боя.

"Лиманское направление в этом плане довольно-таки показательно. Трое суток у врага нет продвижения. А те резервы, которые вводятся в бой, не приносят желаемого результата. Более того, некоторые подразделения уже выводятся с фронта. Не только потому, что они устали, а потому что не могут воевать. У них нет боевых способностей для этого", - отметил он.

Поэтому, по состоянию на сейчас, вряд ли противник будет атаковать в лобовую Лиман. В армии РФ на этом направлении есть много потерь.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении украинские защитники имеют значительное преимущество над российскими войсками благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Украинские защитники успешно отбили атаки, не допустив ухудшения тактического положения.

Напомним, Главред писал, что в НГУ сообщили, что оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически пополняет потери, поскольку ликвидируется много солдат.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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