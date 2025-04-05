Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупантов выводят с фронта: Братчук сообщил о серьезных проблемах в армии РФ

Анна Косик
5 апреля 2025, 15:15
958
Вражеская пехота идет на штурмы с задачей выжить, потому что реализовать планы командования РФ ей не удается.
ВСУ, армия РФ
Украинские военные уничтожают большое количество живой силы противника / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Братчук:

  • Россия ищет резервы для переброски на фронт
  • Некоторые подразделения РФ вынужденно выводят с фронта
  • Оккупанты вряд ли будут атаковали Лиман

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются подтянуть свои резервы из закромов на фронт. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, хотя пехотная компонента у врага превышает в несколько раз украинскую, ему уже пришлось задействовать в боях те резервы, которые РФ не планировала.

видео дня

"То есть те части, которые сегодня вводятся в бой, должны выполнять задачи продолжения продвижения по тактическим локациям, чего не происходит. Потому что, во-первых, подготовка этих ресурсов не соответствует условиям проведения нынешних современных боев, а во-вторых - четкие оборонительные действия ВСУ приводят к огромным потерям Российской Федерации", - пояснил Братчук.

Хотя существует мнение, якобы РФ удается пополнять свои потери полностью, представитель УДА убеждает, что это не так. На всех направлениях российская пехота, которую отправляют на штурмовые действия не дает результата, а лишь пытается выжить на поле боя.

"Лиманское направление в этом плане довольно-таки показательно. Трое суток у врага нет продвижения. А те резервы, которые вводятся в бой, не приносят желаемого результата. Более того, некоторые подразделения уже выводятся с фронта. Не только потому, что они устали, а потому что не могут воевать. У них нет боевых способностей для этого", - отметил он.

Поэтому, по состоянию на сейчас, вряд ли противник будет атаковать в лобовую Лиман. В армии РФ на этом направлении есть много потерь.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на Лиманском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении украинские защитники имеют значительное преимущество над российскими войсками благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Украинские защитники успешно отбили атаки, не допустив ухудшения тактического положения.

Напомним, Главред писал, что в НГУ сообщили, что оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически пополняет потери, поскольку ликвидируется много солдат.

Читайте также:

Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Лиман Фронт Сергей Братчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

15:38Война
Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на Запад

Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на Запад

15:09Украина
ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

14:08Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

Цена "тает на глазах": в Украине резко дешевеет один из основных овощей

Цена "тает на глазах": в Украине резко дешевеет один из основных овощей

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

В Турции погибла Мисс Европа: убегала от полиции

Последние новости

15:38

РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

15:24

Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

15:15

Оккупантов выводят с фронта: Братчук сообщил о серьезных проблемах в армии РФ

15:09

Их убила ракета в Кривом Роге: Зеленский назвал имена погибших и набросился на Запад

15:01

Почему 6 апреля нельзя вспоминать старые обиды: какой праздник, приметы

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с ШамшуромПоявятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром
14:40

Голуби забудут туда дорогу: какие 2 корма положить в кормушку, чтобы их отогнать

14:35

НАТО заблокировано: эксперт сообщил об опасности нападения РФ на членов Альянса

14:35

Кто украл автомобиль: только чрезвычайные интеллектуалы угадают за 5 секунд

14:08

ВСУ эффективно поражают врага: Сырский рассказал об успехах на фронте

Реклама
13:39

Может перерасти в наступление: аналитик рассказал об опасных действиях врага

13:23

Названо недооцененное средство, которое убирает пятна с обуви: как оно работаетВидео

13:17

"Скоро Путин будет самым уязвимым": Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФВидео

12:30

Чем можно заменить молоко в выпечке: лучшие альтернативы

12:27

Прекращение войны в Украине: Рютте сказал, что НАТО не участвует в переговорах

12:24

"Пытаюсь выбраться из ямы": Барак Обама сделал шокирующее признание о браке

12:08

Одна из стран НАТО предложила защиту Украине по 5 статье: в Альянсе ответили

12:05

"Я эти крики не забуду": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому РогуФотоВидео

11:57

"До вечера дожили только мои": Малахова эмоционально рассказала о любви к детям

11:44

В Украине могут подешеветь бензин и дизель: на сколько "упадет" цена

11:22

США готовы поручить Европе обеспечение прекращения огня, но есть нюанс - Шамшур

Реклама
10:43

Много погибших и раненых: РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракетуФото

10:41

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Драконам - конфликты, Козлам - обиды

10:37

Шел с площадки: в Кривом Роге умер мальчик, которого пытались реанимироватьВидео

10:00

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом

09:41

РФ готовится к новому наступлению: известно, когда враг начнет усиленные атаки

09:03

Украинцам пришли письма с приказом покинуть США: у Трампа начали оправдываться

08:50

В Саранске прогремели взрывы: дроны разгромили "уникальный" оборонный завод РФВидео

08:10

Что творит Трампа со своей командоймнение

07:44

Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали

07:10

Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

06:35

Характер человека по знаку зодиака: у каждого есть свой страх и слабые стороны

06:20

Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

06:15

Украинцам выплатят до полумиллиона гривен: кто может получить деньги

06:10

Тарифная политика Трампа - катастрофа?мнение

05:50

Тест на внимательность: найдите отличающуюся от других сумочку за 5 секунд

05:30

"Вопрос снят": появился мрачный прогноз насчет гарантий безопасности для Украины

05:06

Почему могут не расти зубы мудрости: неочевидное объяснение

04:35

Почему нельзя говорить "в кінці кінців": учитель объяснила распространенную ошибкуВидео

04:02

Гороскоп на завтра 6 апреля: Львам - финансовый сюрприз, Весам - отдых

03:30

Отправка миротворцев в Украину: решится ли Европа на такой шаг

Реклама
01:27

3 знака зодиака, у которых будет сложный 2025 год

00:45

Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашение о ресурсах - Зеленский

00:00

В четырех местах - пожары: после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛАФото

04 апреля, пятница
23:40

Инструктор назвал ключевую причину провала на экзамене по вождению

23:39

Не яйца: цены на важный продукт взлетели перед Пасхой

23:06

Эминему родили внука: все подробности

22:52

РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

22:52

Обстрел армией РФ Кривого Рога: главы МИД Чехии и Литвы шокированы ударом

22:36

В Таиланде скончался российский рэппер, не приходя в сознание

22:22

Лучшее средство без химии: как отпугнуть пауков и жуков в домашних условиях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять