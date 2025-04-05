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"Скоро Путин будет самым уязвимым": Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФ

Алёна Воронина
5 апреля 2025, 13:17
227
Надо не упустить момент, когда Путин будет наиболее уязвимым. А это может произойти уже в ближайшие месяцы. Признаки экономического кризиса в РФ уже заметны.
'Скоро Путин будет самым уязвимым': Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФ
Шапран сказал, почему США не ввели пошлины против РФ/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трамп ввел пошлины на весь импорт в США из других стран, но России и Беларуси они не коснулись
  • Финансовый аналитик объяснил, почему Россию не задели эти пошлины и что задумали США

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлины на весь импорт в Соединенные Штаты из всех стран мира. Но при этом на Россию и Беларусь пошлины не были наложены.

Финансовый аналитик Виталий Шапран рассказал в интервью Главреду, почему страна-агрессор РФ не попала под американский "таможенный удар".

По его словам, в первую очередь на РФ не были наложены такие пошлины, потому что Россию ожидают "адские пошлины" - под это готовится отдельный закон. Во-вторых, в торговом обороте России существенную долю занимают такие материалы, как титан и другие специфические материалы, которые не для широкого потребления.

"К тому же, у РФ с США есть сотрудничество в космической отрасли. Однако это не идет по товарному счету, а в основном в виде услуг. И это все продолжается, они не законсервированы и имеют совместные полеты в космос и так далее. Они эксплуатируют МКС вместе", - сказал Шапран.

Он отметил, что россияне хотят вести переговоры о снятии санкций. Однако эксперт напомнил, что республиканцы и демократы в Конгрессе уже имеют совместный законопроект, который предусматривает введение санкций против тех стран, которые помогают России торговать нефтью. По словам Шапрана, это не случайно.

"Мировые медиа, такие как Bloomberg и Reuters, уже даже вычислили индийских миллиардеров, которые нажились на торговле российской нефтью. Это все не случайные отчеты, я в этом абсолютно уверен, потому что информация об этом была конфиденциальной, и эта утечка информации произошла. Я думаю, что России четко дали понять: если они будут продолжать в том же духе, то риторика Дональда Фредовича станет жестче, и впоследствии рухнет вся нефтяная страна", - отметил финансовый аналитик.

Он обратил внимание, что в России уже в начале марта была заметна нехватка денег - в первых числах в РФ объявили, что не могут закрыть квартал, поэтому занимают еще 2 триллиона рублей через ОВЗ и Министерство финансов.

"То есть тот же шаг, что они сделали в конце декабря, они были вынуждены повторить в марте. Это фактически означает, что они еще напечатали минимум 2 триллиона рублей и ввели их в систему", - сказал финансовый аналитик.

Он подчеркнул, что цена на нефть падает. По его словам, цена на нефть уже могла упасть ниже 70 долларов за баррель. Потому что когда происходит эскалация торговой войны и прогнозируется глобальный торговый конфликт, то автоматически цены на такое сырье, как нефть будут снижаться и очень сильно.

"Россияне полностью прекратили публикацию всех данных и, по моей информации, в первой половине марта цены на нефть марки Urals были где-то в районе 56-57 долларов за баррель в российских портах. Причем на юге экспортные цены были на доллар выше, чем на севере", - сказал Шапран.

По его словам, США возможно именно поэтому не спешили с тарифами - потому что есть много факторов, которые могут повлиять на российскую экономику и навредить переговорам.

"И я думаю, что россияне должны пойти на условия Соединенных Штатов, особенно если этот сценарий будет развиваться негативно, когда мы станем свидетелями развертывания первой мировой тарифной войны. В такой ситуации я не исключаю, что Brent может упасть до 50$ за баррель. Тогда российская нефть будет стоить 40$, а это уже ниже себестоимости. Им будет дешевле просто сливать ее где-то в Сибири, ведь консервирование скважин - это дорого, а расконсервация - еще дороже. Но они не экономят свою природу, не берегут ее, просто будут выливать нефть под открытым небом - и все. Поэтому, чтобы такого не произошло, они должны также идти на переговоры.

Для США российский вопрос сейчас может быть второстепенным, а возможно, даже и третьестепенным, к сожалению, для нас. Они могут просто не принимать во внимание, что думает Россия по этому поводу. Хотя США повторяют, что конфликт надо останавливать, но понятно, что их экономические мотивы для них - превыше всего. А политические вопросы, тем более те, что далеко от их территории, имеют для них меньший приоритет, отметил Шапран.

По его словам, нам нужно внимательно следить, чтобы не упустить тот момент, когда Путин будет наиболее уязвимым.

"А это может произойти уже в ближайшие месяцы. Признаки экономического кризиса в России уже заметны: зафиксированы задержки зарплат в Хакасии учителям, медикам. Это первые сигналы дефолта государственных финансов. В феврале вышел разгромный отчет правительства Камчатки, где они заявили, что не знают, где брать деньги. Кузбасс официально обратился с просьбой списать долги, потому что регион просто не выдерживает финансовой нагрузки из-за закрытия шахт. Кризис начинается с регионов, и он уже разворачивается - это не просто прогнозы. И поэтому падение цен на нефть может очень сильно оживить мирный процесс", - сказал финансовый аналитик.

Смотрите видео интервью Главреду Виталия Шапрана о тарифной войне Трампа:

Введение Трампом пошлины на весь импорт в США - что известно

Как сообщал Главред, Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира. Трамп показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.

После этого стало известно, что на самом деле означают пошлины США для Украины. Если на продукцию из США ЕС, Китай, Индия и другие страны введут зеркальные тарифы, у Украины есть отличные шансы, пояснила вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, у Трампа объявили об условии снижения новых тарифов. Администрация США открыта к переговорам, заявил министр торговли Говард Лутник.

Также сообщалось, что в США обвалился рейтинг Трампа - в Reuters узнали подробности. Многие американцы считают безалаберными действия Трампа в экономике.

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Кто такой Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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