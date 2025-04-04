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В США рухнул рейтинг Трампа: в Reuters узнали подробности

Андрей Ганчук
4 апреля 2025, 00:59
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Немало американцев считают безалаберными действия Трампа в экономике.
Дональд Трамп, Белый дом
Рейтинг Трампа снизился после новых тарифов / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Рейтинг Трампа рухнул до 43%
  • Доверие к Трампу – самое низкое с момента его возвращения в Белый дом

Рейтинг президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рухнул до 43%. Это самый низкий показатель с момента возвращения республиканца после его возвращения в Белый дом.

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, самый высокий рейтинг одобрения Трампа на уровне 49% фиксировался в январе 2017 года, во время его первого президентского срока.

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Самый низкий рейтинг Трампа был 33% в декабре 2017 года.

В январе 2025 года рейтинг одобрения Трампа составлял 47%. В период с 21-23 марта показатели снизились до 45%, а в начале апреля и вовсе до 43%.

Примечательно, что 57% среди опрошенных согласились с мнением, согласно которому действия Трампа в отношении экономики слишком безалаберны. Среди демократов с этим согласились 90% респондентов, в кругах республиканцев – лишь 25%.

Около 52% считают, что повышение пошлин на автомобили и автозапчасти повредит их близким.

Около трети американцев – в основном сторонников республиканцев – не согласны с тем, что пошлины нанесут вред.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Новые тарифа Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, 2 апреля Дональд Трамп заявил о запуске торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США составила 10%. Максимальный тариф – до 40-50%. В отношении Украины Вашингтон применил стандартные 10%.

Соединенные Штаты не применили тарифы против агрессора России и ее союзников – КНДР, Ирана и Беларуси. В Белом доме объяснили решение тем, что американцы не торгуют с этими государствами, а против РФ санкции уже введены.

Администрация Трампа может пересмотреть решение о тарифах против некоторых стран, если они будут закупать больше товаров из США, сказал американский глава Минфина Говард Лутник. По его словам, Вашингтон уже ведет соответствующие переговоры с основными торговыми партнерами.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия. Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века. В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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