"Я эти крики не забуду": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому Рогу

Удар оккупантов ракетой по Кривому Рогу унес жизни 18 человек, из которых девять - дети. Очевидцы рассказали об ужасе, который им пришлось пережить.
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Кратко:
РФ 4 апреля ударила по Кривому Рогу ракетой "Искандер"
В результате удара погибли 18 человек, из них 9 - дети
Очевидцы рассказали об ужасе, который им пришлось пережить
Вечером в пятницу, 4 апреля, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по Кривому Рогу. В результате этого погибли 18 человек, из которых девять детей. Еще 61 человек пострадал.
Очевидцы рассказали о первых минутах после удара. Соответствующее видео было опубликовано на странице в Telegram Днепропетровской ОГА.
видео дня
"Шок. Я не понял, что такое. Вроде и не очень громко. Но взорвалось, и все рухнуло (в квартире - ред.). Живой и слава Богу. Я как раз туда шел через несколько минут. Там дети гуляли, люди. И вот они, наверное, и погибли - те люди, которые там были на площадке, дети там. Вот такое", - рассказал житель Кривого Рога Валерий.
Николай, который живет в одном из соседних домов, сказал, что буквально через секунду произошел взрыв и все в его квартире рухнуло. Его спасло лишь то, что находился в коридоре. В квартире практически ничего целого не осталось.
Житель Кривого Рога Алексей также рассказывает, что взрывом было повреждено его квартиру.
"Вынесло все там окна, двери. Ничего страшного, это все восстановится. А вот жизни, которые забрали, уже не вернешь. Какая разница - соседи, не соседи. Все украинцы, живем в одном районе. Очень жаль", - сказал он.
Местная жительница Елена отмечает, что после взрыва тела людей валялись повсюду.
"Я до сих пор не могу прийти в себя, когда я увидела эти черные окна в огромном доме и тела людей, которые просто лежали. И крики о помощи. Я не верю, что это произошло. Там были просто погибшие люди, дети, которые гуляли на площадке", - рассказала очевидица.
Еще один местный житель Виктор говорит, что после удара сразу побежал на помощь пострадавшим.
"Выскочил на улицу сразу помогать. Искали скорую, потому что соседке было плохо... Я услышал крики. Я никогда наверное не забуду эти крики, если честно. Это очень ужасно. Детей жалко", - сказал он.
Смотрите видео с комментарием очевидцев:
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно
Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.
По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.
Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.