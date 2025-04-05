"Я эти крики не забуду": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому Рогу

Удар оккупантов ракетой по Кривому Рогу унес жизни 18 человек, из которых девять - дети. Очевидцы рассказали об ужасе, который им пришлось пережить.

https://glavred.info/ukraine/ya-eti-kriki-ne-zabudu-ochevidcy-rasskazali-o-pervyh-minutah-posle-udara-po-krivomu-rogu-10653341.html Ссылка скопирована

Очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Кривому Рогу/ коллаж: Главред, фото: скрин, Днепропетровская ОГА, "Свои. Кривой Рог"

Кратко:

РФ 4 апреля ударила по Кривому Рогу ракетой "Искандер"

В результате удара погибли 18 человек, из них 9 - дети

Очевидцы рассказали об ужасе, который им пришлось пережить

Вечером в пятницу, 4 апреля, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по Кривому Рогу. В результате этого погибли 18 человек, из которых девять детей. Еще 61 человек пострадал.

Очевидцы рассказали о первых минутах после удара. Соответствующее видео было опубликовано на странице в Telegram Днепропетровской ОГА.

видео дня

"Шок. Я не понял, что такое. Вроде и не очень громко. Но взорвалось, и все рухнуло (в квартире - ред.). Живой и слава Богу. Я как раз туда шел через несколько минут. Там дети гуляли, люди. И вот они, наверное, и погибли - те люди, которые там были на площадке, дети там. Вот такое", - рассказал житель Кривого Рога Валерий.

Николай, который живет в одном из соседних домов, сказал, что буквально через секунду произошел взрыв и все в его квартире рухнуло. Его спасло лишь то, что находился в коридоре. В квартире практически ничего целого не осталось.

Житель Кривого Рога Алексей также рассказывает, что взрывом было повреждено его квартиру.

"Вынесло все там окна, двери. Ничего страшного, это все восстановится. А вот жизни, которые забрали, уже не вернешь. Какая разница - соседи, не соседи. Все украинцы, живем в одном районе. Очень жаль", - сказал он.

Местная жительница Елена отмечает, что после взрыва тела людей валялись повсюду.

"Я до сих пор не могу прийти в себя, когда я увидела эти черные окна в огромном доме и тела людей, которые просто лежали. И крики о помощи. Я не верю, что это произошло. Там были просто погибшие люди, дети, которые гуляли на площадке", - рассказала очевидица.

Еще один местный житель Виктор говорит, что после удара сразу побежал на помощь пострадавшим.

"Выскочил на улицу сразу помогать. Искали скорую, потому что соседке было плохо... Я услышал крики. Я никогда наверное не забуду эти крики, если честно. Это очень ужасно. Детей жалко", - сказал он.

Удар по Кривому Рогу 4 апреля/ скрин

Смотрите видео с комментарием очевидцев:

Удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

По состоянию на утро 5 апреля было известно о 18 погибших и 61 раненом человеке. Среди погибших - 9 детей, также 12 человек получили ранения.

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

Напомним, в ночь на 5 апреля РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету. В Кривом Роге почти два десятка человек погибли, среди них девять детей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред