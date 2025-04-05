Украинцам пришли письма с приказом покинуть США: у Трампа начали оправдываться

Через сутки после получения такого приказа украинцы в США получили еще одно письмо, в котором все объяснялось.

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Украинцам пришли письма с приказом покинуть США/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Украинцам, которые находятся в США, пришли письма с приказом срочно покинуть Штаты

Однако на следующий день в DHS заявили, что письма были отправлены по ошибке

Несколько украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах Америки по гуманитарной программе, на этой неделе получили электронное письмо. В письме говорилось о том, что их статус аннулирован и у них есть семь дней, чтобы покинуть США. Мол, в противном случае их найдет федеральное правительство.

В письме отмечалось, что если украинцы, получившие такой приказ, не покинут США в установленный срок, то они будут выдворены из страны. Об этом сообщает Reuters.

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"Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из страны. Повторно сообщаем: (Министерство внутренней безопасности (DHS) - ред.) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах", - отмечалось в письме, которое было отправлено в четверг.

Однако уже на следующий день, в пятницу 4 апреля, пресс-секретарь DHS заявил, что электронное письмо прислали по ошибке. Он отметил, что гуманитарная программа для украинцев, которая была создана после вторжения РФ в 2022 году, не была отменена.

Также украинцам, которые получили такие письма, DHS разослало дополнительное сообщение. В нем отмечалось, что приказ был ошибочным, и "условия вашего гуманитарного статуса, выданного ранее, пока остаются без изменений".

Пока неизвестно, сколько именно украинцев получили ошибочное письмо.

Украинцы в США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп приостановил прием заявлений на иммиграцию для украинцев. Приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период.

Также ранее сообщалось, что сотни тысяч украинцев могут депортировать из США - у Трампа готовят решение. Администрация президента США Трампа готовится уже в апреле принять решение об отмене правового статуса для украинских беженцев, отмечают СМИ.

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