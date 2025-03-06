Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

Администрация президента США Трампа готовится уже в апреле принять решение об отмене правового статуса для украинских беженцев, отмечают СМИ.

https://glavred.info/world/sotni-tysyach-ukraincev-mogut-deportirovat-iz-ssha-u-trampa-gotovyat-reshenie-10645088.html Ссылка скопирована

Правовой статус в США могут отменить для примерно 240 000 украинцев / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем говорится в материале Reuters:

В США хотят отменить временный правовой статус для украинцев

Решение об этом ожидается уже в апреле

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, которые сбежали от войны с Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника команды Трампа и три источника, знакомые с ситуацией.

По данным издания, такое решение может привести к риску быстрой депортации для сотен тысяч украинцев.

видео дня

"Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет потрясающим разворотом по сравнению с тем приемом, который украинцы получили во времена администрации президента Джо Байдена", - говорится в материале.

Отмечается, что сворачивание защиты для украинцев планировалось еще до публичного конфликта Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

По данным источников, это часть более масштабной инициативы администрации Трампа, направленной на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которые получили разрешение на въезд в США по гуманитарным программам условно-досрочного освобождения, введенными администрацией Байдена.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы о комментариях.

Какова ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика Главред

Политика Трамп в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает возможности подписания соглашения с Владимиром Зеленским по редкоземельным ископаемым. Об этом в комментарии Reuters сообщил неназванный представитель Белого дома.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц заявил, что администрация Трампа активно работает над завершением войны в Украине. В интервью CNN он отметил, что предложенное соглашение предусматривает гарантии безопасности со стороны европейских стран, однако при этом требует территориальных уступок от Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в якобы препятствовании планам Вашингтона по мирному урегулированию конфликта с Россией. Как сообщает ABC News, он заявил, что украинский президент рассматривает ситуацию исключительно с позиции Киева, что, по его мнению, "срывает мирный процесс".

Другие новости:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред