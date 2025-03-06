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США пытаются шантажировать, чтобы Украина пошла на их условия – нардеп

Виталий Кирсанов
6 марта 2025, 13:45
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Нанесение ударов по территории РФ зависит в большой степени от разведданных партнеров Украины, говорит Костенко.
Роман Костенко
Роман Костенко / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН, Fb Роман Костенко

Что сказал Роман Костенко:

  • В оборонном Комитете ВРУ нет официальных писем о прекращении помощи из США
  • Информация с предупреждением об обстрелах Украины будет поступать

В оборонном Комитете Верховной Рады Украины в настоящее время нет официальных подтверждений, что США прекратили делиться разведданными и оказывать оборонную помощь. Об этом сказал народный депутат, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире "Свобода Live".

"На уровне комитета подтверждений, что США прекратили делиться разведданными и предоставлять оборонную помощь нет. Но в личных общениях с представителями различных органов имею определенные подтверждения. Некоторые наши органы говорят, что прекращена передача разведданных, а некоторые - что она продолжает идти. То есть некоторые действительно это подтверждают", - отметил он.

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Относительно приостановления помощи оружием Костенко отметил, что официальных писем или других бумаг о таком в Комитете нет. Но Польша подтвердила.

"То, что я сейчас слышу, действительно, она приостановлена", - сказал парламентарий.

По его словам, все эти последние действия США выглядят, в первую очередь, как давление на Украину для того, чтобы нас заставить пойти на условия, которые они нам предложат.

"Сейчас Соединенные штаты пытаются давить и шантажировать помощью, чтобы мы пошли на какие-то условия", - отметил он.

В то же время Костенко подчеркнул, что разведданные - "это глаза", но США - это "не 100% наших глаз".

"Эта история очень многогранная. Это и агентурная разведка, и техническая, и другая. Если говорим о тактической разведке, то некоторые аспекты мы можем и сами закрывать с помощью технических средств, дронов. Это до 100 км. Но есть другие аспекты, о которых я говорить не могу, где исключительно нужна спутниковая разведка", - объясняет нардеп.

В частности, нанесение ударов по территории РФ зависит в большой степени от разведданных от наших партнеров, говорит Костенко.

"Или мы не сможем вообще бить по противнику? Нет, потому что есть стационарные объекты, о которых мы знаем. Но, например, какой-то далекий аэродром и видеть стоят ли на нем самолеты, которые могут сейчас подняться и нанести по Украине удары - это другая история", - пояснил он.

По словам нардепа, предупреждение о взлетах и готовности российских ракетоносцев, пусковых установок, включая "Орешник", это также помощь наших партнеров.

"Если она будет исключена, это поставит под угрозу не только военные объекты, но и гражданские. Конечно некоторые возможности есть у наших европейских партнеров. Но все же США очень глубоко вошли в сотрудничество с нашими и специальными органами, и Вооруженными силами. От них многое зависит", - сказал Костенко.

В то же время он добавил, что насколько ему известно, информация с предупреждением об обстрелах будет поступать.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море. Зеленский также обратился к Трампу и призвал американского президента к налаживанию отношений.

Далее американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

Позже советник президента США в интервью Fox & Friends отметил, что он обсуждал с руководителем Офиса президента Ермаком дату и место встречи для следующих переговоров по окончанию войны в Украине.

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