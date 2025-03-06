"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

Рубио заверил, что никто не имеет никакой идеи или плана, как завершить эту "прокси-войну".

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Рубио призвал остановить войну / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Российская агрессия - это "прокси-война" между Москвой и Вашингтоном

План Украины якобы заключается в том, чтобы продолжать войну

Россия готова к переговорам по завершению войны

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что российская агрессия против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого опубликовали на сайте Государственного департамента США.

"Откровенно говоря, это война между ядерными державами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет никакой идеи или плана, как ее завершить", - сказал Рубио. видео дня

По его мнению, план Украины якобы заключается в том, чтобы продолжать войну - "давайте просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, и так долго, как это будет нужно". Кроме того, по его словам, Россия готова к переговорам по завершению войны.

"С российской стороны, очевидно, они боролись в начале этого конфликта. Они большая страна, они достигли определенного прогресса. Но и россияне ни в коем случае не убегают от него. Поэтому конфликт зашел в тупик", - говорит госсекретарь.

Он также поделился, что США якобы попросили Владимира Зеленского "не саботировать" мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Когда вице-президент отметил, что для решения таких вопросов нужна дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение бросить вызов вице-президенту и начать ставить под сомнение, возможна ли вообще дипломатия; по сути, саботируя и подрывая план Трампа", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам дипломата, именно это и привело к спору Зеленского и Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. В то же время он добавил, что рад видеть, что украинский президент "пересмотрел свое видение".

"Трудно делать дальнейшие шаги, когда другая сторона конфликта говорит, что они совсем не заинтересованы в мире, и это был именно тот месседж, который мы услышали. Надеюсь, это было исправлено. Я надеюсь, что это будет исправлено более четко", - сказал Рубио.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море. Зеленский также обратился к Трампу и призвал американского президента к налаживанию отношений.

Далее американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

Позже советник президента США в интервью Fox & Friends отметил, что он обсуждал с руководителем Офиса президента Ермаком дату и место встречи для следующих переговоров по окончанию войны в Украине.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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