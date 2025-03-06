Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

Марина Фурман
6 марта 2025, 10:23
393
Рубио заверил, что никто не имеет никакой идеи или плана, как завершить эту "прокси-войну".
Рубио, ВГУ
Рубио призвал остановить войну / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Российская агрессия - это "прокси-война" между Москвой и Вашингтоном
  • План Украины якобы заключается в том, чтобы продолжать войну
  • Россия готова к переговорам по завершению войны

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что российская агрессия против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого опубликовали на сайте Государственного департамента США.

"Откровенно говоря, это война между ядерными державами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет никакой идеи или плана, как ее завершить", - сказал Рубио.

видео дня

По его мнению, план Украины якобы заключается в том, чтобы продолжать войну - "давайте просто продолжать давать им столько, сколько им нужно, и так долго, как это будет нужно". Кроме того, по его словам, Россия готова к переговорам по завершению войны.

"С российской стороны, очевидно, они боролись в начале этого конфликта. Они большая страна, они достигли определенного прогресса. Но и россияне ни в коем случае не убегают от него. Поэтому конфликт зашел в тупик", - говорит госсекретарь.

Он также поделился, что США якобы попросили Владимира Зеленского "не саботировать" мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Когда вице-президент отметил, что для решения таких вопросов нужна дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение бросить вызов вице-президенту и начать ставить под сомнение, возможна ли вообще дипломатия; по сути, саботируя и подрывая план Трампа", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам дипломата, именно это и привело к спору Зеленского и Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. В то же время он добавил, что рад видеть, что украинский президент "пересмотрел свое видение".

"Трудно делать дальнейшие шаги, когда другая сторона конфликта говорит, что они совсем не заинтересованы в мире, и это был именно тот месседж, который мы услышали. Надеюсь, это было исправлено. Я надеюсь, что это будет исправлено более четко", - сказал Рубио.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море. Зеленский также обратился к Трампу и призвал американского президента к налаживанию отношений.

Далее американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что "получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир".

Позже советник президента США в интервью Fox & Friends отметил, что он обсуждал с руководителем Офиса президента Ермаком дату и место встречи для следующих переговоров по окончанию войны в Украине.

Другие новости:

Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Марко Рубио
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почты

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почты

11:21Украина
Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

10:57Политика
Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

10:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:21

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почты

11:06

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

10:57

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

10:38

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

10:23

"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах ТрампаДо прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа
10:06

РФ способна воевать еще год-полтора, но лишь при одном условии – СМИ

09:57

"Развод пошел на пользу": Настя Каменских рассказала о своем настроении

09:31

Гарик Кричевский: "Думал, что завязываю с музыкой навсегда"Видео

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

Реклама
09:22

Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

09:18

5 знаков зодиака, которые много тратят денег

09:13

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырехФото

08:34

ВСУ смогли освободить территории на Харьковщине: в DeepState раскрыли детали

08:32

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

08:27

Война Мелании и Иванки Трамп раскрыта: инсайдеры выдали отвратительную правду

08:21

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

08:10

Трамп и Путин - идентичные имперские колоннымнение

07:22

РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

07:10

Что не так на рисунке: только гений угадает за 7 секунд

Реклама
07:00

Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецептВидео

06:55

Из-за Трампа Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico

06:10

После прихода Трампа намечается историческое событие в Европемнение

05:58

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти грушу

05:06

Эксперты призвали оставлять чайные пакетики у дверей в марте: для чего это

04:50

Опасные дни марта: что можно и нельзя делать в эти даты

04:30

Угроза ударов баллистики РФ по городам Украины: эксперт о громком решении Трампа

04:00

Можно ли вышивать в воскресенье: окончательный ответ священникаВидео

03:30

"Выстрел в две ноги": Загородний оценил, что будет дальше с военной помощью КиевуВидео

03:00

Проверьте свой IQ: что не так с отражением девушки в зеркале

02:20

"Если грохнут Путина": эксперт объяснил, остановится ли огонь в 2025 году

01:56

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

01:30

Трансгендерная дочь Маска иронично отреагировала на появление у него 14 ребенка

01:03

"Вина - на Трампе и Вэнсе": эксперт сказал, почему ссора с Зеленским навредила СШАВидео

05 марта, среда
23:47

Более 10 млн пенсионеров получат увеличенные выплаты: на сколько вырастет пенсия

23:42

"Жест доброй воли": росСМИ распустили слухи про жизнь Пугачевой и Галкина

23:09

Санта Димопулос призналась, как омолаживает лицо

22:53

РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге: есть жертвы и тяжелораненыеФото

22:47

В Белом доме назвали настоящую причину прекращения военной помощи Украине

Реклама
22:33

Уговаривали 5 дней: в NYT узнали, как Зеленский наладил отношения с Трампом

22:16

Младший сын Виталия Кличко рассказал, как реагирует на сравнения с отцом

22:04

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

22:03

Обращение Трампа и новый удар от США: главные новости Украины (дайджест)

21:59

Меган Маркл раскрыла вредную привычку Гарри в еде

21:38

Ядерное оружие, Трамп, мирный план и оборона Европы: Макрон сделал ряд громких заявлений

21:26

Вырывать вручную больше не надо: названо лучшее средство от сорняков без химииВидео

21:23

Осложнения: беременная Анна Кошмал рассказала, как серьезно заболела

21:12

Балерун-предатель Полунин собирается получить новой паспорт и набил тату на лбу

20:51

США отключили Украине HIMARS: в The Economist узнали подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять