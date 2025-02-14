Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы: Рубио сделал заявление

Именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, подчеркнул Рубио.

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Трамп хочет полного окончания войны в Украине, а не паузы, заявил Рубио/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Рубио:

Трамп не хочет просто прекращения огня в Украине, он стремится к полному завершению войны

Достичь этого будет трудно, и это должно происходить поэтапно

Долгосрочные гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа

Американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня - он стремится к полному завершению войны в Украине.

Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью на шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона, сообщает Государственный департамент США.

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"Он (Трамп - ред.) хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет трудно, и это должно происходить поэтапно", - заявил Рубио.

Он подчеркнул, что Трамп сказал эти же слова российскому диктатору Владимиру Путину.

Рубио предположил, что завершение войны может начаться с прекращения огня.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом - а потом открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Посмотрим, как это сработает", - сказал госсекретарь США.

Он убежден в том, что Трамп является единственным лицом в мире, которое "может объединить нечто подобное". Однако, по его словам, это должны быть глобальные усилия, то есть к этому должны присоединиться не только США, Европа или НАТО, а страны по всему миру.

В то же время Рубио отметил, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много деликатных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", - отметил Рубио.

Он подчеркнул, что "США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

Возможны ли переговоры Украины и России относительно мира - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп анонсировал переговоры Украины и РФ в Саудовской Аравии. Встреча высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе.

Также ранее сообщалось, что часть украинских военных против соглашения с РФ любой ценой. В то же время, как признал офицер ВСУ, запаса боеприпасов, который у них есть, "хватит на две-три недели, возможно, на месяц".

Напомним, глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие. Пит Гегсет заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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