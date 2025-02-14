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Глава Пентагона допустил передачу Украине ядерного оружия, но есть условие

Анна Ярославская
14 февраля 2025, 06:55
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Пит Хегсет заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".
Пит Хегсет, ядерное оружие
Пит Хегсет высказался о ядерном оружии для Укаины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Глава Пентагона объяснил свои слова о членстве Украины в НАТО
  • Хегсет высказался о ядерном оружии для Украины

Министр обороны США Пит Хегсет допустил возможность предоставления Украине ядерного оружия. По его словам, это зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

Глава Пентагона отметил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

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"Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", - сказал Хегсет в интервью Breitbart News.

Он добавил, что его задача заключается в том, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать мирное соглашение более вероятным.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине следует предоставить членство в НАТО или ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущего российского вторжения в рамках мирного соглашения.

Также глава Минобороны США разъяснил слова о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных территорий. Он отметил, что его замечания следует толковать не как так называемые красные линии, а как "реальность ситуации".

Он отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я сформулировал вчера (в среду, - ред.), консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента - что членство в НАТО было маловероятным, учитывая реалии, где мы сейчас", - рассказал Хегсет.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

В то же время он добавил, что "никто не будет бросать палку в землю через 25 лет или любой определенный период времени".

"Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира путем переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для длительного мира, реально сейчас, этого нет в планах - так же как реалистичное возвращение к границам 2014 года прямо сейчас не в планах", - добавил глава Пентагона.

Надавние заявления Хегсета о членстве Украины в НАТО и оккупированных территориях

Как сообщал Главред, новый министр обороны США Пит Хегсет выступил на заседании формата Рамштайн в Брюсселе и заявил, что возвращение границ Украины 1991 года не является реалистичной целью.

Он также убежден в том, что вступление Украины в НАТО не поможет мирно урегулировать войну, а Трамп хочет закончить войну дипломатическим путем.

Хегсет также заявил, что США в любом случае не будут отправлять свои войска в Украину.

Тем временем Эстония готова направить своих военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии вместе с международными партнерами. В случае возобновления российской агрессии Таллинн готов защищать Украину.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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