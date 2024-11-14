Разрушительное оружие 'не секретное': Подоляк прокомментировал создание 'ядерки'

Спекуляции относительно возможности создания ядерного оружия в Украине являются безосновательными, заявил Михаил Подоляк.

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Разговоры об "украинской бомбе" отвлекают от важной темы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Украина не намерена создавать ядерную бомбу

Украинское ядерное оружие не сможет сдержать Россию, которая имеет второй по величине ядерный арсенал

Разговоры об "украинской бомбе" отвлекают от недостаточности действий Запада против РФ

Спекуляции вокруг возможности создания ядерного оружия в Украине являются безосновательными. Даже если Украина могла бы в будущем разработать такое оружие, оно не сдержало бы Россию, которая обладает вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Важно не путать понятия "ядерное оружие" и "оптимальная опция сдерживания". Такое оружие, даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Это же понятно", - подчеркнул он.

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Подоляк отметил, что разговоры об "украинской бомбе", которой на самом деле не существует, лишь отвлекают от важной темы - отсутствия реальных действий со стороны Запада против РФ. По его словам, настоящим разрушительным оружием являются экономические шаги и санкции.

"Это строгое соблюдение существующих санкций, их расширение на экспорт нефти и газа. Это передача Украине замороженных в Европе российских активов. Это прекращение поставок через третьи страны в РФ компонентов и оборудования для военного производства. Это введение санкций против широкого списка российских чиновников, промышленников и пропагандистов войны. Это изоляция агрессора вместо множества сигналов о желании вступить с ним в переговоры", - перечислил Подоляк.

Советник ОП подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на уничтожении экономической основы российского милитаризма, которого можно достичь "без единого выстрела", вместо того, чтобы мириться с разрушением украинских городов.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Создание Украиной ядерной бомбы - новости по теме

Напомним, в издании The Times появился материал, где утверждается, что Украина может создать собственное ядерное оружие всего за несколько месяцев, если США отзовут военную помощь. Украина способна быстро разработать простую ядерную бомбу, используя плутоний, полученный из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

Также в России отреагировали на слухи о якобы намерении Украины разработать ядерное оружие. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал этот "план" недальновидным. Песков также утверждает, что это попытка вывести Россию на столкновение с НАТО.

Как сообщал Главред, ранее Зеленский заявил, что уже обсуждал вопрос новых гарантий долгосрочного мира с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он выдвинул условие: либо ядерное оружие, либо членство Украины в НАТО.

Пресса восприняла это заявление как намек на возможность разработки собственной ядерной бомбы. Позже президент уточнил, что не имел в виду создание ядерного оружия и повторил, что Украина фокусируется на вступлении в НАТО.

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