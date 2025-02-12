"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что выход на украинские границы до 2014 года не является реалистичной целью.

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Какими будут гарантии безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Что говорит Пит Хегсет:

Вступление Украины в НАТО не закончит войну

Выход ВСУ на границы до 2014 года - нереалистичная цель

Гарантии безопасности не предусматривают размещение войск США в Украине

Новый министр обороны США Пит Хегсет выступил на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе и заявил, что возвращение границ Украины 1991 года не является реалистичной целью. Об этом сообщает Европейская правда.

Он также убежден в том, что вступление Украины в НАТО не поможет мирно урегулировать войну, а Трамп хочет закончить войну дипломатическим путем.

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"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир... с реалистичной оценкой поля боя. Мы стремимся, как и вы, к суверенной и процветающей Украине. Но мы должны начать с того, чтобы признать: возвращение к границам которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью", – сказал Пит Хегсет.

Он считает, что "иллюзорные цели" только продлят войну и страдания. При этом министр обороны США убежден в том, что длительный мир получиться установить благодаря гарантиям безопасности. Такие гарантии должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в любой момент, они должны быть развернуты как часть миссии за пределами НАТО и не подпадать под действие статьи 5. Также должен быть обеспечен надежный международный надзор за линией соприкосновения", – сказал Хегсет.

В то же время он заявил, что США в любом случае не будут отправлять свои войска в Украину.

Какие страны входят в формат "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Мирный план

Пит Хегсет рассказал о том, какие гарантии безопасности для Украины должен включать в себя мирный договор:

1. Главную роль в обеспечении безопасности Европы должны играть сами страны ЕС. США не должны тратить на это все свои силы.

2. В Украине нужно разместить европейских и других военных, но они не должны иметь отношения к НАТО и подпадать под 5 пункт устава организации.

3. Американские войска не будут отправлять в Украину.

4. Плата за НАТО для европейских стран должна увеличиться до 5% ВВП.

5. США усилят санкции на нефть и увеличат объем добычи, что вынудит РФ сесть за стол переговоров.

Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно президент Владимир Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины. По словам главы государства, Украине нужна миллионная армия.

О том, что в ближайшее время союзники обсудят гарантии безопасности для Украины, заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он соглашается, что Украине надо сохранить сильную армию после окончания войны.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил негативный сценарий. Он прокомментировал, может ли Украина остаться ни с чем.

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