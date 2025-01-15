Ни НАТО, ни гарантий безопасности: может ли Украина остаться ни с чем - Ягун

Россия не может удерживать все свои территории в современных условиях.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Россия в любом случае не сможет "переварить" Украину

Страна-агрессор сейчас на пределе своих возможностей

Украина просто так оружие не сложит

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил, насколько велика угроза того, что Украину оставят ни с чем: не будет ни членства в НАТО, ни гарантий безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что Россия в любом случае не сможет переварить Украину, она не способна переварить даже ту территорию, которую уже захватила. На оккупированных территориях у России огромные проблемы, там просто творится какая-то вакханалия", - сказал он на чате в Главреде.

По его словам, на оккупированных территориях начинают увольнять учителей русского языка, которые являются украинцами, а вместо них присылают учителей из Дагестана.

"Читал сообщение уволенной учительницы, которая очень ждала "русский мир", а теперь в отчаянии и не понимает, почему она не подходит. А все просто: она - украинка. То есть Россия не может навести порядок даже в тех регионах, которые считались русскоязычными или пророссийскими. А что будет, если она попытается захватить всю Украину! Да и не сможет Россия этого сделать", - отмечает эксперт.

Ягун отметил, что Россия не способна переварить Украину еще и потому, что сейчас она на пределе своих возможностей и начала истощать сама себя.

"Россия очень надеялась, что с приходом Трампа что-то изменится в её пользу, но зря. До РФ никак не дойдет, что Трамп - не король и не герцог, и он не способен самостоятельно полностью изменить политику США, а вот "накуролесить" может, и это уже заметно. В любом случае Украина просто так оружие не сложит, а подписывать какие-либо мирные соглашения не может чисто юридически. Посмотрим, чем все это закончится", - добавил он.

Генерал-майор запаса СБУ также сказал, что Россия - как "шагреневая кожа": каждые 50 лет она уменьшается, потому что просто не может удерживать все свои территории в современных условиях.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на Киев никто не давит с целью достичь скорейшего мирного соглашения с Москвой.

Номинированный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра обороны США Пит Гегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за её скорейшее завершение.

В то же время, бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что война в Украине может продолжаться еще много лет, кроме того, мы можем повторить судьбу Израиля, где противостояние не прекращается.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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