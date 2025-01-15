Могут устроить настоящий "куролес": Ягун сказал, чего ждать от ВСУ в 2025 году

Украинским военным хватает креатива, чтобы предпринять что-то такое, что враг не ожидает.

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Каких сюрпризов от ВСУ можно ждать в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Кратко:

ВСУ могли бы провести неожиданные для РФ операции на их территории

В 2025 году не исключено объявление прекращения огня

Россия может посыпаться

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что в 2025 году ВСУ могут приготовить для оккупантов на их территории новые сюрпризы. Впрочем, что это будет - прогнозировать сложно.

По словам Ягуна, Курская операция стала неожиданной для оккупантов.

"Сейчас, например, можно было бы провести некую десантную операцию в глубине российской территории и забросить вертолётами роту солдат, которые бы прошлись маршем по российским сёлам, снимая российские флаги и устанавливая наши – устроить врагу настоящий "куролес". Но нашим военнослужащим и спецслужбистам хватает креатива, поэтому они придумают нечто такое, чего враг вообще не ожидает", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

По его словам, после того, как Украина использовала морские дроны против авиации, то есть фактически в качестве авианосцев, которые несли на себе дроны, уничтожившие ПВО на побережье Черного моря, в частности, в Лазурном и Скадовске, можно ожидать чего угодно.

"Подобные креативные вещи в 2025 году также будут", - считает генерал-майор запаса.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Россия может "рассыпаться"

Ягун не исключает, что в течение ближайших трёх-четырёх месяцев может быть достигнута договорённость о прекращении огня наподобие "Минска".

"И это может произойти не потому, что так хотят наши войска или народ Украины, а потому что такова действительность. Всё об этом говорит", - отметил он.

"Но надо понимать, на какой стадии будет Россия в период переговоров, будут ли с неё снимать санкции, взамен требуя, чтобы она отступила на 100 км назад. Всё может быть. И в какой-то момент Россия может просто рассыпаться так, как это было в Сирии. И этого никто не мог предвидеть, никто на это не мог рассчитывать", - добавил он.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, 5 января украинские военные начали вторую наступательную операцию в Курской области страны-агрессора России, что вызвало панику в рядах противника. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Тем временем New York Times пишет о том, что бои в Курской области имеют особое значение в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, который обещает быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления".

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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