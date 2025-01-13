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"Ситуация резко ухудшилась": в ВСУ рассказали о боях в Курской области

Виталий Кирсанов
13 января 2025, 15:26
2273
Северокорейцы массово давят на позиции ВСУ, находят слабые места и прорываются через них, говорят украинские военные.
Бои в Курской области, КНДР
Бои в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Вы узнаете:

  • Россияне бросают все силы на захват Курской области
  • РФ смогла вернуть около половины утраченной летом территории Курщины
  • Россия использует в Курской области самые элитные войска

Бои в Курской области имеют особое значение из-за возможной значимости в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, который обещает быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления", пишет New York Times.

"Россиянам нужно захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы, а мы отдаем все силы, чтобы ее удержать", - отмечает 46-летний командир украинского пехотного взвода, сержант Александр.

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Он подчеркивает, что ВСУ уничтожает техники и пехоты оккупанта "так много, что даже трудно осознать", и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточёнными.

При этом, Россия, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, стремится лишить Украину контроля над частью территорий Курской области.

"Ситуация резко ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорываются через них", - добавил 30-летний командир взвода, младший сержант Алексей.

СМИ пишет, что Россия смогла вернуть около половины утраченной летом территории Курской области с помощью 12 тысяч солдат КНДР. Украинские военные, в свою очередь, не только обороняются. Они также перешли в контрнаступление, пытаясь закрепиться к западу от Суджи.

"Если они продолжат давить, а мы не будем отвечать, враг почувствует своё превосходство. Когда кто-то постоянно бьёт тебя, а ты не отвечаешь, нападающий начинает чувствовать себя комфортно, даже расслабленно", - отмечает 44-летний офицер военной разведки Андрей.

Ситуация же остается непредсказуемой, говорится в материале. Многие воины ВСУ, сражающиеся под Курском, считают, что потери территорий на востоке Украины были бы ещё более значительными без операции на территории России.

Командир батальона 47-й механизированной бригады, капитан Александр Ширшин заявляет, что Россия использует в Курской области свои самые элитные войска и лучшие резервы. По его словам, на Западе многие воспринимают полномасштабную войну в Украине "как видеоигру", не понимая угрозы, которую Россия представляет для мира.

Кроме того, Ширшин признает падение морального духа у военных за три года войны, но отмечает, что большинство солдат всё ещё осознают, почему они должны сражаться.

"Остановка будет означать нашу смерть, и всё", - подчеркнул он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, в Курской области массированный штурм агрессоров недавно успешно отразила 47 отдельная механизированная бригада "Магура", вместе со смежными подразделениями Сил обороны. Для атаки оккупанты привлекли огромное количество техники и личного состава, штурмы осуществлялись накатами в 6 волн, но успеха противник не достиг.

Накануне, как писал Главред, также стало известно, что украинские военные продолжают продвижение в Курской области России, в частности на северо-запад от Суджи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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