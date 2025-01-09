ВСУ 'положили' роту солдат на Курщине: техника РФ на миллионы долларов в огне

Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и "Ланцет" - никакая ценная техника не спасла врага от разгрома.

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ВСУ нанесли врагу потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap, Минобороны РФ

Что происходит на Курщине:

Оккупанты пошли в массированный штурм накатами в 6 волн

Воины Украины сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов

Уничтожено 45 россиян, 53 - трехсотые

В Курской области массированный штурм агрессоров успешно отразила 47 отдельная механизированная бригада "Магура", вместе со смежными подразделениями Сил обороны.

Как отметили в пресс-службе бригады, для атаки оккупанты привлекли огромное количество техники и личного состава, штурмы осуществлялись накатами в 6 волн.

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Чтобы разминировать проходы, первыми в российских колоннах шли танки с тралами.

Кроме этого, как рассказали в бригаде, агрессоры пытались прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги - всего было применено около 50 единиц техники.

"Но все подразделения 47 бригады "Магура" действовали, как один механизм, - и дали врагу по зубам. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и "Ланцет" - наши воины со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожено, 53 - трехсотые", - отметили в "Магуре".

Потери РФ в Курской области - что известно

Как писал Главред ранее, армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине по потерям техники и личного состава. Не исключено, что после таких разгромов, оккупантам скоро понадобится перебросить силы с других участков фронта.

Издание The Telegraph предполагает, что провал на Курщине - это черная метка для Путина. Более того, возможно, отступить с Курского выступа придется российской 801-й бригаде морской пехоты.

Согласно данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, потери РФ на Курщине превышают группировку "Курск". Сейчас там ВСУ сковывают от 50 до 55 тысяч личного состава российских оккупационных войск.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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