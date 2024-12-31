Сегодняшняя армия КНДР в Украине - еще 'цветочки': эксперт описал новую угрозу

Сейчас КНДР направила на войну против Украины лишь небольшое количество военных.

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Эксперт проанализировал поддержку РФ военными КНДР / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Главное из заявлений Нарожного:

Пока что на стороне РФ воюет лишь 11 тысяч военных КНДР

КНДР разворачивает более новых 200 заводов для производства оружия для РФ

Участие северокорейских военных в войне на стороне России напоминает деятельность ЧВК "Вагнер".

Такое мнение высказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV, сообщает Униан.

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"Когда "Вагнер" появился - это были зеки, они не имели боевого опыта, но их было очень много. Они не имели боевого опыта, они были мотивированы тем, что их выпускали из зоны, вооружали. И первые волны были очень слабые", - сказал Нарожный.

По его словам, сейчас КНДР направила на войну против Украины лишь небольшое количество военных.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Пока речь идет лишь об 11 тысячах. Если мы говорим, что группировка врага 650 тысяч на временно оккупированных территориях Украины, это небольшое количество - около 2 процентов. То есть на грани статистической погрешности. Но они учатся, они сюда приехали именно учиться. С этими 11 тысячами приехало целых три генерала - огромное количество генералитета для такого небольшого количества людей. Они получают опыт - его изучат, применят", - добавил Нарожный.

Также эксперт отметил, что в Северной Корее начато производство дронов. Более 200 заводов работают над изготовлением оружия благодаря ресурсам, переданным российскими властями.

"И это может быть угроза как для нас - что может приехать следующая волна. И она уже будет обучена для работы с дронами, противодействием минным полям, артиллерии. И самое главное, что это может стать двигателем для изменения ситуации на Корейском полуострове. Эти бойцы могут начать воевать там. У них в армии 1,5 млн бойцов, и еще несколько миллионов в резервах. Они их могут призвать и отправить на фронт. Поэтому это огромная опасность, но для нас это рычаг для переговоров с Южной Кореей, которая является одним из ведущих производителей оружия в мире", - пояснил Нарожный.

Военные КНДР в Курской области

Напомним, как писал Главред, в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине. Сотни северокорейских военных уже погибли или были ранены, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал угрозу появления войск КНДР у границ НАТО. По его словам, страны НАТО могут столкнуться с гибридными угрозами РФ, ведь военные из КНДР уже воюют на территории Европы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали ожесточенных боев на Курском направлении. Как пояснил глава государства, враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен.

Больше новостей о боях на Курщине:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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