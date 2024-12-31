Сегодняшняя армия КНДР в Украине - еще 'цветочки': эксперт описал новую угрозу

Главное из заявлений Нарожного:
- Пока что на стороне РФ воюет лишь 11 тысяч военных КНДР
- КНДР разворачивает более новых 200 заводов для производства оружия для РФ
Участие северокорейских военных в войне на стороне России напоминает деятельность ЧВК "Вагнер".
Такое мнение высказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV, сообщает Униан.
"Когда "Вагнер" появился - это были зеки, они не имели боевого опыта, но их было очень много. Они не имели боевого опыта, они были мотивированы тем, что их выпускали из зоны, вооружали. И первые волны были очень слабые", - сказал Нарожный.
По его словам, сейчас КНДР направила на войну против Украины лишь небольшое количество военных.
"Пока речь идет лишь об 11 тысячах. Если мы говорим, что группировка врага 650 тысяч на временно оккупированных территориях Украины, это небольшое количество - около 2 процентов. То есть на грани статистической погрешности. Но они учатся, они сюда приехали именно учиться. С этими 11 тысячами приехало целых три генерала - огромное количество генералитета для такого небольшого количества людей. Они получают опыт - его изучат, применят", - добавил Нарожный.
Также эксперт отметил, что в Северной Корее начато производство дронов. Более 200 заводов работают над изготовлением оружия благодаря ресурсам, переданным российскими властями.
"И это может быть угроза как для нас - что может приехать следующая волна. И она уже будет обучена для работы с дронами, противодействием минным полям, артиллерии. И самое главное, что это может стать двигателем для изменения ситуации на Корейском полуострове. Эти бойцы могут начать воевать там. У них в армии 1,5 млн бойцов, и еще несколько миллионов в резервах. Они их могут призвать и отправить на фронт. Поэтому это огромная опасность, но для нас это рычаг для переговоров с Южной Кореей, которая является одним из ведущих производителей оружия в мире", - пояснил Нарожный.
Военные КНДР в Курской области
Напомним, как писал Главред, в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине. Сотни северокорейских военных уже погибли или были ранены, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал угрозу появления войск КНДР у границ НАТО. По его словам, страны НАТО могут столкнуться с гибридными угрозами РФ, ведь военные из КНДР уже воюют на территории Европы.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали ожесточенных боев на Курском направлении. Как пояснил глава государства, враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен.
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Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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