ВСУ захватили в плен солдат из КНДР: Зеленский раскрыл детали ожесточенных боев

Враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен, говорит президент.

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Владимир Зеленский рассказал о потерях войск КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kcna.kp

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РФ и КНДР не заинтересованы в выживании корейцев на войне

ВСУ удалось взять в плен нескольких северокорейцев

На Курском направлении продолжаются боевые столкновения с солдатами армии Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский.

"У них (военных КНДР, - ред.) много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев", - подчеркнул он в ходе вечернего обращения по итогам заседания ставки относительно ситуации на фронте.

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По словам главы государства, враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен.

"Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен: их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", - пояснил он.

Глава государства говорит о том, что ВСУ удалось взять в плен нескольких северокорейцев, однако из-за сильных ранений их не удалось реанимировать.

"Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры", - пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Зеленский также убежден в том, что Китай может повлиять на позицию КНДР по этому поводу.

"Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", - добавил он.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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