В США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине - Пентагон

США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

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Войска КНДР в Украине / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Главное из заявления:

США не наблюдают признаков присутствия войск КНДР в Украине

Их зафиксировали в Курской области

США пока не наблюдают признаков присутствия на территории Украины военнослужащих КНДР, которые участвуют в войне на стороне РФ. Об этом заявила заместитель спикера министра обороны США Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне.

В частности, она прокомментировала неподтвержденные сообщения о возможном присутствии солдат КНДР уже в Украине.

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"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР", - сказала американская чиновница.

Заместитель спикера Пентагона подчеркнула, Штаты фиксировали, что северокорейские военные "расположены вокруг Курской области, но вы знаете, на данный момент (они, - ред.) не движутся в Украину".

На вопрос представителей СМИ, имеют ли США информацию о гибели 500 северокорейских военных в Курской области в результате недавнего удара ВСУ, Сингх сказала, что не может это подтвердить или опровергнуть.

"Итак, мы не можем независимо подтвердить потери северокорейских солдат. То, что мы говорили, вы знаете, раньше, это то, что они находятся в этом регионе и, безусловно, готовы вступить в боевые действия против украинцев. Но я пока не могу подтвердить те сообщения о том, что есть жертвы", - подытожила представительница Пентагона.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин говорил, что северокорейские войска, которые прибыли в Россию, в ближайшее время присоединятся к боевым действиям против Украины. Россия сосредоточила на Курщине 50 тысяч военных, среди которых - солдаты КНДР.

Global Defense Corp сообщало, что в результате атаки Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября могли быть убиты генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук и 18 вражеских военных. Также могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

CNN со ссылкой на источники в украинских органах безопасности отмечало, что в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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