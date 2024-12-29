Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

Главное:
- Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком
- Оккупанты имеют продвижение в Донецкой области
Украинские защитники отличились удачными действиями на территории Курской области, отбросив подразделения армии РФ.
Как говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком на Курщине.
"Противник отброшен в Кругленьком", - говорится в опубликованном сообщении.
Вместе с тем российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области, уточняется в сообщении.
В DeepState уточнили, что враг продвинулся возле Воздвиженки, Новоелизаветовки, Нововасильевки, Даченского, в Шевченко, Григорьевке, Торецке и Нелиповке.
Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. Российские войска продвинулись на нескольких направлениях. В OSINT-проекте DeepState также сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.
Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.
Больше новостей:
- Россиян добивали дронами: на Харьковщине ВСУ мощно сожгли бронеколонну РФ
- Флаги УПА на польской технике ВСУ: в "Азове" поставили на место главу МО Польши
- Более 1000 солдат убиты и ранены: ВСУ показали, как уничтожают военных КНДР
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред