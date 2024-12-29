Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.

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ВСУ отбросили россиян в Курской области / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

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Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком

Оккупанты имеют продвижение в Донецкой области

Украинские защитники отличились удачными действиями на территории Курской области, отбросив подразделения армии РФ.

Как говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком на Курщине.

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"Противник отброшен в Кругленьком", - говорится в опубликованном сообщении.

Вместе с тем российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области, уточняется в сообщении.

В DeepState уточнили, что враг продвинулся возле Воздвиженки, Новоелизаветовки, Нововасильевки, Даченского, в Шевченко, Григорьевке, Торецке и Нелиповке.

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. Российские войска продвинулись на нескольких направлениях. В OSINT-проекте DeepState также сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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