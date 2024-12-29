РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.

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ВСУ дают отпор оккупантам РФ / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

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РФ продолжает попытки массированных атак на Донбассе

Продолжается выявление и уничтожение остатков штурмовых групп врага

За прошедшие сутки противник активно атаковал укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях фронта.

На Покровском направлении враг проводил штурмовые действия в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Шевченко, Волкового, Нововасильевки. Новоелизаветовки и Славянки, сообщает ОСГВ "Хортица".

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Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые пытались продвинуться в глубь наших боевых порядков. Противник - продолжает накапливать силы для дальнейших штурмовых действий, уточняется в сообщении.

В стремлении улучшить тактическое положение противник пытался инфильтроваться в наши боевые порядки в районе Глушковки и Лозовой - на Купянском направлении и в Волчанске - на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении противник атаковал наши укрепления в районе Першотравневого, Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Грековки: успеха не имел.

Продолжаются ожесточенные бои на Краматорском и Торецком направлениях, где наши защитники сдерживают натиск противника в Торецке и в Часовом Яре.

В городской застройке Курахово, в районах Дачного, Константинопольского и Янтарного - подразделения сил обороны самоотверженно противостоят атакам противника на Кураховском направлении: противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Времевском направлении - в районе Улаклы, Времевки и Большой Новоселки - противник проводил штурмовые действия, в районе Разлива - в попытке продвинуться в глубь применял бронетехнику. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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