РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

Главное:
- РФ продолжает попытки массированных атак на Донбассе
- Продолжается выявление и уничтожение остатков штурмовых групп врага
За прошедшие сутки противник активно атаковал укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях фронта.
На Покровском направлении враг проводил штурмовые действия в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Шевченко, Волкового, Нововасильевки. Новоелизаветовки и Славянки, сообщает ОСГВ "Хортица".
Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые пытались продвинуться в глубь наших боевых порядков. Противник - продолжает накапливать силы для дальнейших штурмовых действий, уточняется в сообщении.
В стремлении улучшить тактическое положение противник пытался инфильтроваться в наши боевые порядки в районе Глушковки и Лозовой - на Купянском направлении и в Волчанске - на Харьковском направлении.
На Лиманском направлении противник атаковал наши укрепления в районе Першотравневого, Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Грековки: успеха не имел.
Продолжаются ожесточенные бои на Краматорском и Торецком направлениях, где наши защитники сдерживают натиск противника в Торецке и в Часовом Яре.
В городской застройке Курахово, в районах Дачного, Константинопольского и Янтарного - подразделения сил обороны самоотверженно противостоят атакам противника на Кураховском направлении: противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
На Времевском направлении - в районе Улаклы, Времевки и Большой Новоселки - противник проводил штурмовые действия, в районе Разлива - в попытке продвинуться в глубь применял бронетехнику. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
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Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.
Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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