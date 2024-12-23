Решение принято: РФ готовит наступление на Херсон - СМИ узнали детали

Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

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РФ готовит наступление на Херсон / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, УНИАН

Кратко:

РФ готовится к наступлению на Херсонщине и Запорожье

Планы оккупантов зависят от погодных условий

Страна-агрессор Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Наступление РФ на Херсонщине

Операцию в Херсонской области будет курировать командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков, а именно:

видео дня

61-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ;

7-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ.

Российские планы зависят от погодных условий. Чтобы добраться до правого берега Херсонской области, оккупантам необходимо пересекать Днепр, поскольку все мосты в этом районе разрушены. Это создает потребность в использовании лодок или сооружении переправ.

Отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС часть территорий Днепра превратилась в болотистые участки, которые зимой замерзают, что может облегчить переход врага.

Еще одним проблемным фактором для оккупантов является то, что часть десантуры из УВ "Днепр" ранее была переброшена на помощь российским подразделениям в Курской области и она еще пока оттуда не вернулась.

Собеседники издания сомневаются в успешности замыслов Москвы, учитывая сложность такой операции. Кроме того, украинские военные уже готовы встречать врага на правом берегу Херсонской области.

Наступление РФ на Запорожье

По данным издания, наступление РФ на Запорожье также планируется.

Главный удар армии РФ Запорожской области может быть направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Дополнительно возможны действия врага в районе Гуляйполя. Отмечается, что готовность к наступлению в Херсонской области у оккупантов двыше, чем к активизации на Запорожье.

Армия РФ активизировалась на Херсонщине

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов. Враг не сможет переправиться через Днепр, но будет продолжать свои попытки.

Российские оккупанты пытаются форсировать Днепр на Херсонщине, однако шансов на успех у них мало. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Тот факт, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении подтвердил и президент Зеленский. К счастью, Силы обороны отбили вражеские атаки.

Отметим, 20 декабря Россия устроила мощный обстрел Херсона. Войска РФ запустили по городу около 1000 снарядов за 40 минут. Прилеты были зафиксированы во всех районах города. В результате вражеских действий пострадали люди, были повреждены дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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Освобождение Херсона от россиийской оккупации С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией. 9 ноября 2022 года в Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов. В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону". 11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.

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