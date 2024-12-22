РФ пытается форсировать Днепр: эксперт рассказал, есть ли угроза для Херсона

Россияне делают все для того, чтобы растянуть линию фронта.

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Зачем оккупанты форсируют Днепр / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Ключевые тезисы эксперта:

Россиянам будет трудно удержать плацдарм на правом берегу

Армия РФ пытается растянуть линию фронта

Российские оккупанты пытаются форсировать Днепр на Херсонщине, однако шансов на успех у них мало. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

По его словам, возле Антоновского моста ширина реки Днепр примерно километр. То есть все эти продвижения оккупантам нужно делать под плотным огнем - не говоря об артиллерии, танках, даже под стрелковым оружием будет сделать это очень трудно.

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Нарожный убежден, даже если представить самый тяжелый сценарий, что российская ДРГ закрепилась на правом берегу, удержать какой-то плацдарм им будет очень трудно.

"Правый берег высокий, то есть им надо будет вверх забираться после форсирования. За спиной у них будет река шириной один километр, которую они полностью не контролируют. Все поставки будут идти исключительно через эту реку. Уничтожить эту линию снабжения будет очень просто, как и сбросить эту ДРГ обратно в реку", - объяснил военный эксперт.

Он добавляет, что сейчас россияне пытаются отвлекать внимание украинских бойцов от горячих направлений.

"Они прекрасно знают о нехватке у нас личного состава. Они делают все для того, чтобы растянуть линию фронта: чтобы в Херсоне нам надо было удерживать боеспособные подразделения, а не использовать их, скажем, на Покровском или Времовском направлении", - подчеркнул Павел Нарожный.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Как писал Главред, 20 декабря войска РФ запустили по Херсону около 1000 снарядов за 40 минут. Прилеты были зафиксированы во всех районах города. В результате вражеских действий пострадали люди, были повреждены дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Впоследствии "Николаевский Ванек" в своем Telegram-канале писал, что две российские группы под прикрытием интенсивного обстрела пытались прорваться к Антоновскому мосту, но потерпели поражение. ВСУ нанесли ответный удар по российским штурмовым группам.

Тот факт, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении подтвердил и президент Зеленский. К счастью, Силы обороны отбили вражеские атаки.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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